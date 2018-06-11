Алан Бадоєв поділився зворушливим відео з дочкою

Режисер Алан Бадоєв узяв невелику паузу в знімальному процесі та на чотири дні відправився в сонячну Тоскану.

Імпровізований уїк-енд режисер вирішив провести з дочкою Лолітою і екс-дружиною Жанною Бадоєвою. Про це свідчать відео, розміщені Бадоєвим в Instagram.

Особливий захват серед шанувальників Алана викликав вальс з дочкою Лолітою, який Бадоєв супроводив наступним текстом: "Танцювати з коханою донечкою в такій теплій Тоскані - це і є щастя! Пам'ятаю, як хотів хлопчика, мріяв назвати Рустамом, але зараз розумію, що Лоліта - це самий неймовірний подарунок планети: така сильна, природно намагається задавати темп і вести танець, справжня Бадоєва, і така ніжна - мої крила. Наші діти - продовження любові і мрій", - написав режисер.

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