52-річна зірка Голлівуду вийшла заміж за молодого бойфренда

52-річна зірка серіалу "Картковий будиночок", голлівудська актриса Робін Райт стала законною дружиною свого 31-річного бойфренда Климента Жиро, менеджера модного будинку Saint Laurent.

Про скромною весільної церемонії знаменитість розповіла своїм підписникам на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши кілька фотографій.

Наскільки відомо, пара познайомилася минулого року на Канському фестивалі, а вже в кілька місяців по тому провели разом різдвяні канікули. У березні 2018 го закохані також разом з'явилися на футбольному матчі в Парижі, вже тоді папараці звернули увагу, що на руках Райт та Жиро однакові обручки.

Актриса і до цього не намагалася особливо ретельно приховувати особисте життя, а вже після появи чуток підтвердила їх звісткою про весілля.

Як написав пізніше глянець Vogue Paris, весілля відбулося 11 серпня в муніципалітеті Ла-Рош-сюр-Бюі (Франція). На церемонії були присутні тільки родичі та друзі новоспеченої пари.

"Все було дуже інтимно та скромно", - розповів журналістам один з гостей весілля, при цьому зруйнував існуючі домисли, що артистка пішла на цей крок заради піару особистого та просування заключного сезону серіалу "Картковий будиночок".

Робін Райт і Клемент Жиро Фото: hollywoodreporter.com

Шлюб Робін Райт з Клементом Жиро став вже третім в житті актриси. З 1986 по 1988 рік вона була одружена з актором Дейном Уізерспун, а в 1989 році почала зустрічатися з Шоном Пенном, від якого народила дочку Ділан Френсіс і сина Хоппера Джека. У серпні 2009 року Райт подала на розлучення з Пенном, а вже в лютому 2012-го знаменитість почала зустрічатися з актором Беном Фостером. Вони оголосили про заручини, але розлучилися три роки по тому.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в мережі поширилося відео, на якому після новин про розлучення з українським боксером Володимиром Кличком американська актриса Хейден Панеттьєрі з новим бойфрендом намагається втекти від переслідування папарацці.