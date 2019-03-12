МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

50-річна співачка-фанатка Путіна несподівано блиснула голим тілом

819Читати матеріал російською

Російська співачка Валерія, яка раніше опинилася в центрі скандалу після висловлювання про ситуацію з Євробаченням в Україні та публічної підтримки кандидата в президенти Володимира Зеленського, поїхала відпочивати на Мальдіви. 50-річна артистка несподівано роздяглася на камеру.

Так, скандальна співачка, яка підтримує політику Путіна, покинула Росію і полетіла відпочивати на елітний курорт, де блиснула оголеним тілом. Відверті знімки зірка опублікувала в Instagram.

"Так приємно читати добрі, дотепні, мудрі коментарі. Але є і ті, кого я дратую, хоч це і дивно, вони ж по добрій волі на мене підписані... Давайте жити дружно!" – звернулася до фоловерів Валерія.

Новини
"Все розвалилося": фанатка Путіна Валерія поскаржилася на проблеми з грошима

Фанати по-різному відреагували на пост Валерії. Деякі були захоплені її фігурою, особливо, з огляду на вік артистки. Інші ж налетіли на Валерію за те, що вона "хвалиться розкішшю, коли в країні лихоліття".

Валерія на Мальдівах

Валерія на Мальдівах

Instagram @valeriya

50-річна співачка-фанатка Путіна несподівано блиснула голим тілом

50-річна співачка-фанатка Путіна несподівано блиснула голим тілом

50-річна співачка-фанатка Путіна несподівано блиснула голим тілом

50-річна співачка-фанатка Путіна несподівано блиснула голим тілом

50-річна співачка-фанатка Путіна несподівано блиснула голим тілом

50-річна співачка-фанатка Путіна несподівано блиснула голим тілом

50-річна співачка-фанатка Путіна несподівано блиснула голим тілом

50-річна співачка-фанатка Путіна несподівано блиснула голим тілом

50-річна співачка-фанатка Путіна несподівано блиснула голим тілом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія написала, що віддала б свій голос на президентських виборах за кандидата Володимира Зеленського, тому що він "розумний, розсудливий чоловік, зможе зупинити свавілля щодо артистів, музикантів і представників інших творчих професій". Пост спровокував гучний скандал в мережі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Валерія ПригожинаВолодимир Зеленський
Теги
зеленськийНовини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки