ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубіз

43-річна зірка Comedy Club став батьком утретє

765Читати матеріал російською

Російський комік і резидент Comedy Club Вадим Галигін утретє став батьком.

У 43-річного артиста народився син. Про поповнення в родині Вадим повідомив на особистій сторінці в Instagram.

На фото, яке Галигін показав у мережі, позувала його дружина, білоруська модель Ольга Войніловіч, і новонароджений хлопчик. Зазначимо, що малюка назвали Іваном.

Новини
У Сергія Бабкіна народився син: співак розчулив мережу реакцією

Зірки й колеги з Comedy Club почали активно вітати коміка з поповненням у сім'ї – Вадим став багатодітним батьком.

Серед тих, хто висловив свої побажання Галигіну – коміки Гарік Харламов і Михайло Галустян, актриси Анна Хількевич і Ліза Арзамасова, телеведуча Лєра Кудрявцева, співачка Анна Семенович та інші.

43-річна зірка Comedy Club став батьком утретє

43-річна зірка Comedy Club став батьком утретє

43-річна зірка Comedy Club став батьком утретє

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний білоруський репер Макс Корж вдруге став батьком. Дружина 31-річного артиста Тетяна народила сина – хлопчик з'явився на світ 14 червня.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяМосква
Теги
Comedy ClubНовини Росіїшоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel