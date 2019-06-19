43-річна зірка Comedy Club став батьком утретє

Російський комік і резидент Comedy Club Вадим Галигін утретє став батьком.

У 43-річного артиста народився син. Про поповнення в родині Вадим повідомив на особистій сторінці в Instagram.

На фото, яке Галигін показав у мережі, позувала його дружина, білоруська модель Ольга Войніловіч, і новонароджений хлопчик. Зазначимо, що малюка назвали Іваном.

Зірки й колеги з Comedy Club почали активно вітати коміка з поповненням у сім'ї – Вадим став багатодітним батьком.

Серед тих, хто висловив свої побажання Галигіну – коміки Гарік Харламов і Михайло Галустян, актриси Анна Хількевич і Ліза Арзамасова, телеведуча Лєра Кудрявцева, співачка Анна Семенович та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний білоруський репер Макс Корж вдруге став батьком. Дружина 31-річного артиста Тетяна народила сина – хлопчик з'явився на світ 14 червня.

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