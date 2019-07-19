Не слід оберігати талант від світу – член журі "Чорноморських Ігор" Альона Савінова

З 26-го по 28 липня у Скадовську відбудеться знаменитий фестиваль "Чорноморські Ігри", який відкрив шлях на професійну сцену багатьом артистам, які сьогодні є обличчям сучасної української музичної культури: Тіна Кароль, Анастасія Каменських, Надія Дорофєєва, Юлія Саніна, Михайло Хома, Ірина Розенфельд, Міка Ньютон, Юлія Войс, Іван Дорн, Марк Савін, Іван Березовський та інші.

OBOZREVATEL продовжує серію інтерв'ю із членами журі та деякими іменитими учасниками. Цього разу ми поговорили із викладачем вокалу, вчителем Насті Каменських, членом журі Альоною Савіновою. Основна тема нашої розмови – талант дітей.

– Як ви відрізняєте дуже талановиту дитину від геніальної?

– Талановита дитина – це та, хто багато працює над собою. А геніальність – це дар згори, який, на жаль, дається не всім. Геній – найвищий ступінь обдарованості, це той, хто руйнує стереотипи, додає чогось нового, незвичайного і неординарного.

– Коли востаннє у вас перехоплювало подих від потужності таланту перед вами?

– Сказати чесно, у мене такого не буває. Але я завжди захоплювалася людьми, які не закопують свої таланти, які прагнуть і розвиваються. Я завжди щиро захоплююся тими, хто встає після падінь і рухається далі.

– На фестиваль "Чорноморські Ігри" часто приїздять вже досвідчені діти. Що в даному разі важливіше – талант чи досвід?

– Неможливо розділятися талант і досвід. Важливо і те і інше!

– "Чорноморські Ігри" це вже певний рівень. Припустимо, у мене є талановита дитина, з якої я хочу виростити зірку. З чого краще почати? Який фестиваль може стати першою сходинкою?

– Насправді, який саме це буде фестиваль – не має жодного значення. Будь-яка сцена, виступ, фестиваль чи конкурс – це безцінний досвід, який точно придасться у житті артисту, як маленькому, так і вже зрілому.

– Як поводитися з дитячими талантами? Хтось каже, що таких потрібно оберігати від зовнішнього світу. Хтось навпаки – кидати у воду, як кошеня. Ви як вважаєте?

– Дитячий талант – це дуже цікава річ. Найважливіше в цій справі – вміти почути дитину, не нав'язувати їй свої стереотипи. І однозначно підтримувати. Не треба оберігати талант від зовнішнього світу, адже рано чи пізно він із ним зіткнеться. А якщо він буде не готовий до цієї зустрічі, то в такий момент може виникнути розчарування.

– У вашій практиці був приклад дитини, яка мала вирости у мегаспівака, але в підсумку все змарнувала?

– Звісно ж, були і такі випадки. Просто багато хто думає, що вчитися зовсім не обов'язково і одного таланту може бути достатньо. З таким світоглядом людина може просто змарнувати свої сили і талант.

– Чи часто стикаєтеся із "зоряною хворобою" у дітей? Від цього є якась панацея?

– Так, і таке буває. "Зоряна хвороба" – це річ надбана, якій, до речі, часто сприяють батьки, адже діти не народжуються із нею.

– Може, у вас на думці вже є імена дітей, які можуть "підірвати" в цьому році на "Чорноморські Ігри"?

– Звісно, свої фаворити є завжди, але як засвідчує практика: прогноз – справа ненадійна. Не можна передбачити, як виступить дитина на самому фестивалі. Саме тому треба вміти долати хвилювання на сцені.

– Головна порада, яку б хотіли дати учасникам "Чорноморських ігор-2019"?

– Нашим "чорноморським" діткам я бажаю творчої зухвалості, куражу і дитячої безпосередності! І, звісно, натхнення, сил і віри в себе. Співайте так, щоб подих перехоплювало!

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