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1 січня • оновлено в 13:08
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"Навіщо ти прийшов?" Кравець розплакалася на "Вечірньому Кварталі" через Зеленського: відео

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Зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець розплакалася під час одного з номерів новорічного "Вечірнього кварталу", який вийшов у ніч на 1 січня.

Так, під час нього на сцені новий чоловік (Євген Кошовий) сценічної дружини Володимира Зеленського вирішив влаштувати розбірки з її колишнім. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

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Олена Кравець

Олена Кравець

Скріншот із відео

У якийсь момент Кравець занадто захопилася і на її очах заблищали сльози. "Навіщо ти прийшов? Чого ти ходиш сюди?" – сказала Кравець зі сцени, звертаючися до Зеленського, який сидів у залі.

У кінці номера колишні колеги нинішнього президента зізналися, що їм дуже не вистачає його у "Кварталі".

Зеленський під час номера Кравець і Кошового

Зеленський під час номера Кравець і Кошового

Скріншот із відео

Користувачі також помітили напругу емоцій. "Номер про колишнього... Як же все зворушилися! І Лєна розплакалася! Та й Вова теж, просто намагався не показувати", – пишуть вони в коментарях на YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі обговорили повний випуск новорічного випуску "Квартал 95", на запис якого приходив президент України Володимир Зеленський. Його опублікували на YouTube у ніч на 1 січня.

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Особи
Олена Кравець Володимир Зеленський Євген Кошовий
Місце
Україна
Тег
Квартал 95
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
Вова, возвращайся в квартал, ей богу - всем будет лучше. А ещё лучше - вали из Украины.
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Стрела Дмитрий
Стрела Дмитрий
Не ссы Ленка, он ушел, но обещал вернуться. А вообще, да заберите вы уже назад этого блудного попугая поскорее.
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