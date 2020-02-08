Нацвідбір Євробачення-2020: стало відомо, хто пройшов до фіналу

Названо імена переможців першого півфіналу Нацвідбору на Євробаченні. За результатами глядацького та суддівського голосування у фінал пройшли KRUTЬ, Jerry Heil і група Go-A.

Про це стало відомо під час прямої трансляції на телеканалі СТБ.

Головним тріумфатором вечора стала дівчина KRUTЬ - 16 балів від суддів і глядачів;

Разом з нею до фіналу пройшла Jerry Heil і група Go-A, які набрали порівну балів;

Провал дня — співачка Ассоль, яка прославилася в дитинстві з піснею "Червоні вітрила". Вона отримала по одному балу від суддів і глядачів.

Як проходило оголошення результатів першого півфіналу Нацвідбору

Першими стали відомі оцінки суддів. Спочатку три оцінки оголосив Андрій Данилко. Один бал отримала Ассоль, два бали — співак з Грузії Gio, три бали — "Група О".

Другим слово взяв Віталій Дроздов: 4 бали - Каті Чілі, 5 балів група Cloudless, 6 балів у Go-A.

Головних тріумфаторів вечора на думку суддів оголосила Тіна Кароль: 7 балів отримала Джеррі Хейл, а 8 — KRUTЬ.

Список учасників півфіналу Нацвідбору

Так виглядала турнірна таблиця за підсумками оцінок суддів:

Оцінки суддів Скрін з відео

Однак, згідно з регламентом, останнє слово залишається за глядачами. Їхня думка майже повністю співпало з суддівським.

1 бал - Ассоль, 2 бали - "Гурт Про", 3 бали - Катя Чілі, GIO - 4 бали, 5 балів - Cloudless, 6 балів - Джері Хейл, 7 балів - Go-A і "Круть" - 8.

Итоговая таблица Скрін з відео

Тут ви можете подивитися, як проходив перший півфінал Нацвідбору на Євробачення:

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