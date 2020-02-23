"Нас чують!" "Go-A" прокоментували перемогу у відборі на Євробачення

Солістка групи "Go-A" Катерина Павленко вперше прокоментувала перемогу в Національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення". Вона подякувала кожній людині в селі або місті за те, що вони голосували за групу.

Про це повідомляють "Факти". Співачка зазначила, що займати музикою для неї найбільше щастя в житті.

"Ми дуже вдячні за те, що ви за нас голосували. Займатися музикою – це найбільше щастя в нашому житті. І якщо у нас з'явиться більше часу і можливості робити музику – це для нас буде велике щастя. Тепер у нас буде більше сил працювати над собою, тому що нас чують", – сказала Павленко.

Go-A вперше прокоментували перемогу у відборі на Євробачення

Співачка зазначила, що тепер вони своєю творчістю повинні віддячити глядачів за велику довіру представляти Україну в Нідерландах.

"Я б заїхала в кожні містечко і село, щоб подякувати всім", – сказала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група "Gо_A" з піснею "Соловей" представлятиме Україну на "Євробаченні 2020", яке в цьому році відбудеться в Нідерландах. Музиканти отримали максимальні шість балів від журі і від глядачів.

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