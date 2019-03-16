Началова, Фріске, Децл: сплив зв'язок між трагічними смертями зірок

Померлих російських артистів Жанну Фріске, Децла і Юлію Началову об'єднує участь у телевізійному проекті "Останній герой".
На цей момент вказали користувачі соціальних мереж. "Фріске, Децл, Началова — всі вони брали участь в Останньому герої. Ну ось так співпало..." — відзначають вони.
Також коментатори згадали про скандальний трек репера Гуфа "Плітки", в якому були слова про Фріске і Началову.
Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Началової заявив, що попередньо співачка померла через абсцес – гнійне запалення тканин.
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