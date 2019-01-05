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''Набагато гірше'': Лорак розлютила шанувальників фото з відпочинку

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Українська співачка Ані Лорак розлютила своїх шанувальників фото, зробленими під час відпочинку.

Знімок вона виклала у своєму Instagram. "Ну все, тепер тільки відпочинок! Як проходять ваші канікули?" – запитала вона.

Відповіді не були настільки оптимістичними. "Ми працюємо!", "Набагато гірше!", "Покажи попу!" – пишуть користувачі в коментарях.

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Ані Лорак

Ані Лорак

Подробиці

Судячи зі вказаної геолокації, Лорак відпочиває у Маямі (штат Флорида, США).

''Набагато гірше'': Лорак розлютила шанувальників фото з відпочинку
''Набагато гірше'': Лорак розлютила шанувальників фото з відпочинку
''Набагато гірше'': Лорак розлютила шанувальників фото з відпочинку

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовнішність української співачки Ані Лорак розкритикували після її появи в фінальному ефірі 7 сезону російського шоу "Голос".

Особа
Ані Лорак
Місце
США
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