''Набагато гірше'': Лорак розлютила шанувальників фото з відпочинку

Українська співачка Ані Лорак розлютила своїх шанувальників фото, зробленими під час відпочинку.

Знімок вона виклала у своєму Instagram. "Ну все, тепер тільки відпочинок! Як проходять ваші канікули?" – запитала вона.

Відповіді не були настільки оптимістичними. "Ми працюємо!", "Набагато гірше!", "Покажи попу!" – пишуть користувачі в коментарях.

Ані Лорак Подробиці

Судячи зі вказаної геолокації, Лорак відпочиває у Маямі (штат Флорида, США).

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовнішність української співачки Ані Лорак розкритикували після її появи в фінальному ефірі 7 сезону російського шоу "Голос".