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На Тараса Тополю вчинили замах: музикант зробив гучну заяву

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Фронтмен гурту "Антитіла" та волонтер Тарас Тополя заявив, що його намагалися вбити.

Про це музикант написав у Facebook. За його словами, інцидент стався на минулому тижні. "Увечері за адресою Парково-Сирецька, 11 в декількох метрах від мене, коли я повертався з аптеки, спрацював вибуховий пакет", – розповів він.

Музикант зазначив, що не хотів з особистих причин надавати інциденту розголосу, але додав, що правоохоронці записали свідчення свідків і зафіксували пригоду.

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Тополя також повідомив, що його діти залишаються під державною охороною, а за ним ведуть спостереження і прослуховують телефон. Все через те, що він активно намагається домогтися обов'язкової вакцинації військових в ДР Конго.

"Мені також наполегливо порадили, заради власної ж безпеки, зменшити обороти, тому що вакцини і медицина – це лише "вершина айсберга" корупційної вертикалі дуже серйозних людей і на кону сотні мільйонів гривень", – розповів Тополя, додавши, що не боїться жодних погроз.

Тарас Тополя

Тарас Тополя

Facebook Тарас Тополя

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спалах вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго визнали надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреесус.

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Особа
Тарас Тополя
Місце
Україна
Тег
Антітіла
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