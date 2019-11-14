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14 листопада • оновлено в 09:32
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"На себе не схожа": в мережі перестали впізнавати Лорак на нових фото

4.4т
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Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, збентежила новими фото. На них шанувальники вже насилу впізнають співачку.

Так, у своєму Instagram артистка опублікувала свіжі селфі, які викликали бурхливу реакцію серед підписників. На думку фанатів, на кожному новому знімку Лорак стає все менш схожа на себе колишню.

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram

Новини
Копія Мурата: Лорак показала дорослу доньку

У мережі неодноразово дорікали співачку за перебір з пластичними операціями, відзначаючи, що вона починає бути схожа на пластмасову ляльку.

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram

Цього разу шанувальники і зовсім не відразу впізнали артистку в кадрі:

"На себе не схожа": в мережі перестали впізнавати Лорак на нових фото

Instagram

"На себе не схожа": в мережі перестали впізнавати Лорак на нових фото

Instagram

"На себе не схожа": в мережі перестали впізнавати Лорак на нових фото

Instagram

"На себе не схожа": в мережі перестали впізнавати Лорак на нових фото

Instagram

"На себе не схожа": в мережі перестали впізнавати Лорак на нових фото

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Особа
Ані Лорак
Місце
Україна
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
та навіщо взагалі про куєк писати забули ту шмару і слава богу
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