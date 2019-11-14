"На себе не схожа": в мережі перестали впізнавати Лорак на нових фото

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, збентежила новими фото. На них шанувальники вже насилу впізнають співачку.

Так, у своєму Instagram артистка опублікувала свіжі селфі, які викликали бурхливу реакцію серед підписників. На думку фанатів, на кожному новому знімку Лорак стає все менш схожа на себе колишню.

Ані Лорак Instagram

У мережі неодноразово дорікали співачку за перебір з пластичними операціями, відзначаючи, що вона починає бути схожа на пластмасову ляльку.

Ані Лорак Instagram

Цього разу шанувальники і зовсім не відразу впізнали артистку в кадрі:

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

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