Головна Новини
13 грудня • оновлено в 17:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

"На Євробачення!" Сердючка вперше за шість років випустила хіт

2.4т
Читати матеріал російською

Український співак Андрій Данилко, відомий також під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка, вперше за шість років випустив нову пісню.

Прем'єра нового хіта Make It Rain Champagne ("Зроби дощ із шампанського") відбулася у YouTube 13 грудня (щоб послухати трек, проскрольте до кінця сторінки).

Композицію написали шведські композитори й продюсери Андреас Орн і Петер Бострем. Пісня зовсім не схожа на всі попередні, оскільки її написано в новому форматі.

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка

instagram/v_serduchka

Новини
Недалеко пішов? Данилко раптово повернувся на "Х-Фактор"

Танцювальний трек зі східними мотивами змушує танцювати практично з перших акордів. На це і звернули увагу шанувальники, які вже давно чекали на нові хіти від Сердючки. Багато хто навіть зажадав артистку на Євробачення-2020.

Вєрка Сердючка – Make It Rain Champagne

Вєрка Сердючка – Make It Rain Champagne

Заставка

"Нарешті Сердючка повернулася. Нам не вистачало твоїх хітів", "Новий формат для Сердючки! Дуже крута пісня! В машину, на пробіжку, на гулянку саме те! Вєро, нам тебе не вистачало, дуже", "Клас", "Із поверненням", "Відкорковуємо шампанське", "Чотка пісня", "Вєрку на Євро вдруге", "Вимагаю Сердючку на Євробачення-2020", "Крута! Більше б нових хітів", "Абсолютно новий рівень, браво", – написали фанати.

"На Євробачення!" Сердючка вперше за шість років випустила хіт
"На Євробачення!" Сердючка вперше за шість років випустила хіт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сердючка несподівано пожартувала про Крим, коли розповідала, як примудрилася виступити в костюмі з Євробачення, який зберігається у музеї.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Вірка Сердючка Андрій Данилко
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес музика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
5
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги