Мережу вразила модель зі шкірою "рептилії": незвичайні фото

Модель Джейзі Гері з Північної Кароліни, яка страждає від ламеллярного вродженого іхтіозу, вразила користувачів мережі своєю незвичайною зовнішністю.

В інтерв'ю Bored Panda вона розповіла, як потрапила в індустрію моди і зуміла підписати контракт з модельним агентством.

Джейзі Гері згадала своє дитинство і зізналася, що з самого її народження, шкіра була схожа на плівку для обгортання продуктів. Через це дівчинка піддавалася критиці у школі.

Джейзі Гері instagram.com/lyricallydiverse

"Коли я народилася, мої батьки не могли зрозуміти, що зі мною не так, тому я перебувала більшу частину часу у лікарні. Але через кілька місяців мені, нарешті, був поставлений діагноз. Я вперше зрозуміла, що відрізняюся від інших людей вже в свідомому віці, коли побачила, як мої батьки захищають мене", – згадала Гері.

Будучи підлітком, Джейзі вдавалася до використання косметики, але потім усвідомила свою унікальність.

Одного разу вона сказала собі: "Моя шкіра – твір мистецтва сама по собі. Я пишаюся своєю шкірою. Пишаюся, що маю два відтінки коричневого одночасно".

І вже в 2017 році модель почала свою кар'єру. За два роки вона змогла підписати контракт з модельним агентством і знялася для Vogue Italia. Вона вважає, що за допомогою фешн-індустрії надихне людей з іхтіозом любити своє тіло і не соромитися його.

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