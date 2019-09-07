"Лице блищить від уколів": Лорак розгромили за зовнішній вигляд

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, нарвалася на критику мережі за зовнішній вигляд.

У Instagram співачка опублікувала селфі, зроблене в салоні автомобіля. На фото Лорак позує в куртці і чорній кепці.

Користувачі мережі розкритикували артистку, дорікнувши їй в захопленні пластичними операціями.

"Рот великий", "Схожа стала на Кіркорова, лице блищить від уколів вже", "Стає схожою на Майкла Джексона", "Немає більше тієї Ані Лорак, яку ми пам'ятаємо", "Як мужик стала", "Не натуральна", - пишуть вони.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Лорак опублікувала знімки, на яких позувала в одязі свого молодого бойфренда.

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