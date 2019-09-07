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8 вересня • оновлено в 11:00
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"Лице блищить від уколів": Лорак розгромили за зовнішній вигляд

14.3т Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, нарвалася на критику мережі за зовнішній вигляд.

У Instagram співачка опублікувала селфі, зроблене в салоні автомобіля. На фото Лорак позує в куртці і чорній кепці.

"Лице блищить від уколів": Лорак розгромили за зовнішній вигляд

Користувачі мережі розкритикували артистку, дорікнувши їй в захопленні пластичними операціями.

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"Рот великий", "Схожа стала на Кіркорова, лице блищить від уколів вже", "Стає схожою на Майкла Джексона", "Немає більше тієї Ані Лорак, яку ми пам'ятаємо", "Як мужик стала", "Не натуральна", - пишуть вони.

"Лице блищить від уколів": Лорак розгромили за зовнішній вигляд
"Лице блищить від уколів": Лорак розгромили за зовнішній вигляд
"Лице блищить від уколів": Лорак розгромили за зовнішній вигляд
"Лице блищить від уколів": Лорак розгромили за зовнішній вигляд
"Лице блищить від уколів": Лорак розгромили за зовнішній вигляд
"Лице блищить від уколів": Лорак розгромили за зовнішній вигляд
"Лице блищить від уколів": Лорак розгромили за зовнішній вигляд
"Лице блищить від уколів": Лорак розгромили за зовнішній вигляд
"Лице блищить від уколів": Лорак розгромили за зовнішній вигляд

Як писав OBOZREVATEL, раніше Лорак опублікувала знімки, на яких позувала в одязі свого молодого бойфренда.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Ані Лорак
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Перов Василий
Перов Василий
Лорак супер! Дрочите рогули на Янину Соколову! Побольше классных девок и певиц выгоняйте! Оставляйте себе жирных хохлушек!
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bruno jordano
bruno jordano
побочний эффект от звраженных русским миром
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М-Г Тимур
М-Г Тимур
Могут писать, что угодно. Завидосные упыри. Лорак очень классная, как внешне, так и творчески. Гнобят её исключительно из-за того, что она не стала лизать жопу укропам, а как нормальная профессиональная дива просто работает, поёт и за это получает гонорар
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bruno jordano
bruno jordano
М-Г Тимур, у нас таких“дів” на “караоке на майдані”пачками грести можна,кушайтє на здоровья нє обляпайтесь
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