Легендарний рокер звинуватив Трампа в крадіжці

Лідер легендарного американського рок-гурту Aerosmith Стівен Тайлер у своєму листі до Адміністрації президента США вимагає перестати використовувати пісні колективу на політичних акціях за участі президента Дональда Трампа.

За даними Life.ru, адвокат музиканта Дін ЛаПолта зазначив, що 21 серпня на зустрічі Трампа зі своїми прихильниками в Західній Вірджинії звучала композиція гурту Livin on the Edge.

Адвокат зазначив, що використання пісень колективу може створювати ілюзію підтримки Тайлером політики Дональда Трампа. Більше того, в листі вказується, що дозвіл на використання пісень ніхто не давав, а це є порушенням авторських прав.

Варто зазначити, що подібне відбувається уже не вперше. У 2015 році під час президентської виборчої кампанії використовувалася пісня Dream On. Але тоді звукозаписна компанія довела порушення авторських прав, оскільки не давала згоди на використання композиції.

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