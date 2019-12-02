Лайма Вайкуле в Києві заспівала дуетом з Мірзояном і здивувала маму першої леді

Лайма Вайкуле приїжджає в українську столицю раз на рік, і майже кожен раз з незмінним успіхом. Але цей її візит, здається, став особливим навіть для неї. У залі був такий "переаншлаг" - довелося виставляти додаткові ряди, щоб розмістити всіх бажаючих! І, тим не менш, всіх посадити не вдалося: люди стояли під стінкою, а біля входу питали зайвий квиток.

Однією з причин такого високого інтересу до виступу співачки став фестиваль Laima Rendezvous Odessa, який вперше за п'ятирічну історію свого існування виїхав за межі Латвії і пройшов в цьому році в Одесі. Після нього Лайма ще більше зріднилася з Україною, стала краще розуміти українську і пообіцяла навіть заспівати на ньому. "У наступному році фестивалю - знову бути!", - видала головну інтригу Лайма, - "Так що, приїжджайте!". І тут же додала: "У серпні на фестивалі мені дуже полюбився у вас один артист, хочу запросити його на сцену". З напівтемряви з гітарою з'явився Арсен Мірзоян. Дуетом вони чуттєво виконали "Якщо ти зі мною" - пісня, яку у себе в Латвії Лайма співала зі Стасом Михайловим. Народ бурхливо відреагував на сюрприз. Мірзояну навіть довелося залишитися на сцені і своїм фірмовим голосом зі щемливим хрипотцой заспівати "Джеральдін".

П'ять разів Лайма змінювала наряди, багато рухалася, спілкувалася з публікою: "Рух – це життя: будете рухатися - будете виглядати, як я".

Автор фото:: Феликc Розенштейн и София Эсцет

"Раніше я була молодою і красивою, а тепер просто красива", - гостро Лайма. А, представляючи прем'єру цього року - пісню "Муму" -з непристойно простим текстом, але глибоким змістом, вона сказала: "Мені

хочеться бути модною, одягла ось чоботи від Louis Vuitton. Але, як в одязі, м'яті штани або просто мято - в музиці не зрозумієш. Так що я чекаю ваших оцінок, це буде мій експеримент ". А після поцікавилася:" Ну, як вам? ". У відповідь почулися схвальні вигуки і оплески.

До Києва з Латвії приїхав і один Лайми, музикант і композитор Яніс Стібеліс. Разом з Лаймою на сцені був її улюблений балет Freedom.

Автор фото:: Феликc Розенштейн и София Эсцет

"Які ж вони талановиті і красиві!", - повторювала Лайма. З ними в свої 65 вона і літала по сцені. У залі було багато важливих гостей - політики, депутати. Послухати Лайму інкогніто приїхала і мама першої

леді Олени Зеленської.

Був на концерті і "живий класик", як назвала його Вайкуле, Юрій Рибчинський. Він піднявся з букетом на сцену до співачки після виконання його пісні "Прощання слов'янки".

Автор фото :: Фелікc Розенштейн і Софія есцет

Весь вечір Лайма розбавляла новинки перевіреними хітами: "Я вийшла на Пікаділлі", "Акапулько", "Я за тебе молюся". У новому аранжуванні була виконана пісня Алли Пугачової "Мері". Йшла Лайма зі сцени після "Вернісажу" під бурхливі овації. А після, вже в гримерці переодягнувшись в тепле чорне худі (подарунок від Діми Монатика), зізналася: так переживала перед концертом, що за весь день з'їла тільки бутерброд з сиром.

Автор фото :: Фелікc Розенштейн і Софія есцет

"Не люблю бути ситою в день концерту", - сказала Лайма. І накинувши модну білу шубку, на поїзді оговталася в Сєвєродонецьк, де сьогодні відбудеться її сольний концерт. 4 грудня Вайкуле чекає Дніпро, 5 грудня – Запоріжжя 7 грудня – Херсон, завершиться тур 9 грудня о Одесі, де в наступному році вдруге і пройде її фестиваль Laima Rendezvous Odessa.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!