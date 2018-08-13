"Краще не приїзди": відомий продюсер вичитав Вайкуле через Крим

Російський музичний продюсер Йосип Пригожин засудив заяву відомої співачки Лайми Вайкуле щодо відмови останньої виступати у Криму.

Пригожин вважає, що той, хто спочатку висловлюється в антиросійському ключі, а потім їде в РФ на гастролі, нечесний щодо суспільства і діє нелогічно, - повідомляють Вести.Ru.

Йосип Пригожин

"Я з великою повагою ставлюся до Лайми Вайкуле, і від неї цього зовсім не очікував. Ті, хто вважає Росію поганою країною, не повинні приїздити до неї заробляти. Музика має об'єднувати людей, а не розколювати суспільство", - прокоментував продюсер.

Нагадаємо, на прес-конференції перед концертом в Одесі естрадна співачка повідомила, що на півострів вона не поїде ні за які гроші.

Після такої заяви, на співачку накинулася російська громадськість. Її засудив директор Великого Московського державного цирку Едгар Запашний, російський журналіст, а також екс-суддя українського вокального талант-шоу "Х-фактор" Сергій Сосєдов, а сенатор Франц Клінцевич навіть почав погрожувати Вайкуле .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше композитор Раймонд Паулс підтримав вибір Вайкуле щодо анексованого Росією Криму.