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8 вересня • оновлено в 11:12
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"Королева": Кароль викликала ажіотаж у мережі новим фото

13.3т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль показала нові фото з ефектній сукні, викликавши захоплення в мережі.

Знімок у вбранні в білизняному стилі опублікувала вона на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Фото було зроблено на тлі перил, ймовірно, на морському узбережжі. Артистка з'явилася в ніжному образі практично без косметики.

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Кароль захопила мережу новим фото

Кароль захопила мережу новим фото

Instagram Тіни Кароль

Користувачі оцінили зовнішній вигляд Кароль. "Найкрасивіша", "Дуже ніжно", "Це ідеал ", "Шикарна", "Королева", "Навіщо так гаряче?" – відреагували в коментарях.

Тіна Кароль викликала захват новим фото

Тіна Кароль викликала захват новим фото

hochu.ua

"Королева": Кароль викликала ажіотаж у мережі новим фото
"Королева": Кароль викликала ажіотаж у мережі новим фото
"Королева": Кароль викликала ажіотаж у мережі новим фото
"Королева": Кароль викликала ажіотаж у мережі новим фото
"Королева": Кароль викликала ажіотаж у мережі новим фото
"Королева": Кароль викликала ажіотаж у мережі новим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль розбурхала шанувальників знімками на пляжі в спокусливому купальнику.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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