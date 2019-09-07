"Королева": Кароль викликала ажіотаж у мережі новим фото

Популярна українська співачка Тіна Кароль показала нові фото з ефектній сукні, викликавши захоплення в мережі.

Знімок у вбранні в білизняному стилі опублікувала вона на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Фото було зроблено на тлі перил, ймовірно, на морському узбережжі. Артистка з'явилася в ніжному образі практично без косметики.

Кароль захопила мережу новим фото Instagram Тіни Кароль

Користувачі оцінили зовнішній вигляд Кароль. "Найкрасивіша", "Дуже ніжно", "Це ідеал ", "Шикарна", "Королева", "Навіщо так гаряче?" – відреагували в коментарях.

Тіна Кароль викликала захват новим фото hochu.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль розбурхала шанувальників знімками на пляжі в спокусливому купальнику.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!