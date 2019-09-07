"Королева": Кароль викликала ажіотаж у мережі новим фото

Популярна українська співачка Тіна Кароль показала нові фото з ефектній сукні, викликавши захоплення в мережі.
Знімок у вбранні в білизняному стилі опублікувала вона на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Фото було зроблено на тлі перил, ймовірно, на морському узбережжі. Артистка з'явилася в ніжному образі практично без косметики.
Кароль захопила мережу новим фото
Instagram Тіни Кароль
Користувачі оцінили зовнішній вигляд Кароль. "Найкрасивіша", "Дуже ніжно", "Це ідеал ", "Шикарна", "Королева", "Навіщо так гаряче?" – відреагували в коментарях.
Тіна Кароль викликала захват новим фото
hochu.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль розбурхала шанувальників знімками на пляжі в спокусливому купальнику.
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