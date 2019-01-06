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Король Малайзії відрікся від престолу після весілля з росіянкою: фото "гарячої штучки"

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Малайзійський король Мухаммад V, обраний два роки тому терміном на п'ять років, відрікся від престолу.

Про причини його рішення не повідомляється, але ЗМІ допускають, що це сталося через одруження на "Міс Москва - 2015" Оксані Воєводіній, передає Star.

Усього два місяці тому 49-річний король зіграв весілля з 25-річною росіянкою у підмосковній Барвисі. Заради нього дівчина видалила всі свої акаунти у соціальних мережах, прийняла іслам і змінила ім'я – стала Риханою.

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Король Малайзії відрікся від престолу після весілля з росіянкою: фото "гарячої штучки"

Газета.ру

Відзначається, що в Малайзії подія не викликала особливого інтересу: національне телебачення і державні ЗМІ промовчали про новий статус правителя.

Мухаммад V не користувався великою популярністю у своїх підданих: правителя часто звинувачували в надмірній марнотратності.

Король Малайзії відрікся від престолу після весілля з росіянкою: фото "гарячої штучки"
Король Малайзії відрікся від престолу після весілля з росіянкою: фото "гарячої штучки"
Король Малайзії відрікся від престолу після весілля з росіянкою: фото "гарячої штучки"
Король Малайзії відрікся від престолу після весілля з росіянкою: фото "гарячої штучки"
Король Малайзії відрікся від престолу після весілля з росіянкою: фото "гарячої штучки"
Король Малайзії відрікся від престолу після весілля з росіянкою: фото "гарячої штучки"

Король Малайзії обирається на п'ять років, термін Мухаммада V повинен був завершитися в 2022 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2018 король Малайзії, 49-річний Султана Муххамед V одружився на російській моделі, 25-річній Оксані Воєводіній, володарці титулу "Міс Москва – 2015".

Місце
Малайзія
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