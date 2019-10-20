"Коломойський пропонував!" Кошовий оцінив шанси "неадекватного лисого" очолити Київ

Гуморист і актор "95 Кварталу" Євген Кошовий не має наміру балотуватися в мери Києва.

Про це друг президента України заявив під час нещодавнього концерту, прокоментувавши відповідні чутки.

"Я брехати не буду, Коломойський пропонував мені йти в політику. Сказав: "А ти що сидиш, га?" Сенс був зрозумілий. Але навіщо в політиці неадекватний лисий, якщо там вже є Кива?" - пожартував Кошовий.

"Я в політику не збираюся, спасибі. У нас і так вже відібрали Зеленського, Юзика. Маячня, я хочу жити в Києві, а не заробляти на ньому", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко натякнув, що Кошовий мітить в мери Києва. За його словами, у шоумена можуть бути такі амбіції.

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