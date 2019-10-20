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20 жовтня • оновлено в 16:57
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"Коломойський пропонував!" Кошовий оцінив шанси "неадекватного лисого" очолити Київ

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Гуморист і актор "95 Кварталу" Євген Кошовий не має наміру балотуватися в мери Києва.

Про це друг президента України заявив під час нещодавнього концерту, прокоментувавши відповідні чутки.

"Я брехати не буду, Коломойський пропонував мені йти в політику. Сказав: "А ти що сидиш, га?" Сенс був зрозумілий. Але навіщо в політиці неадекватний лисий, якщо там вже є Кива?" - пожартував Кошовий.

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"Я в політику не збираюся, спасибі. У нас і так вже відібрали Зеленського, Юзика. Маячня, я хочу жити в Києві, а не заробляти на ньому", - заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко натякнув, що Кошовий мітить в мери Києва. За його словами, у шоумена можуть бути такі амбіції.

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Особа
Євген Кошовий
Місце
Україна Київ
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Я правильно понял что зелёный и юзик наоборот хотят заработать, но не жить в Киеве? "У нас отобрали" - так все-таки беня заставил клоуна? Ну лысый, ну даёт, так красочно обоссать 73% в двух предложениях ещё нужно уметь!)))))
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Тарас Бор
Тарас Бор
ПНХ ПТН,он имел ввиду Виталика Кличко,дурик.Хотя, зачем я это говорю представителю "думающей(БУГАГАГА!)части нации".
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