"Коли встигли?" Зірка "Кріпосної" шокувала шанувальників вагітним фото

Зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна приголомшила шанувальників фото, на якому видно, що вона перебуває на останніх термінах вагітності.
Відповідний знімок зі своїм чоловіком Євгеном Третьяковим вона розмістила в Instagram.
"Любов", – підписала фото Третьякова.
Анна Сагайдачна
Кино-Театр.Ру
Фанатів трохи шокувала така новина. Разом із тим, вони почали навперебій поздоровляти її з майбутнім поповненням у сім'ї. "Ви вагітна ???", "Ганнусю, від щирого серця вітаю", "Ого! Бажаю удачі вам і малюку", "Коли ви встигли? Я просто в шоці. Ура!" – пишуть підписники.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії на знімку УЗД вагітності жінка побачила поруч із дитиною "янгола-хранителя".
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