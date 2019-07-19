Кліп ONUKA про київський "полігоні смерті" номіновано на престижну премію

Соціальний кліп групи ONUKA на пісню Strum, знятий режисером Аланом Бадоєвим, номінований на міжнародну кінопремію Social World Film Festival.

Як повідомляє СТБ, відео в жанрі поетичного реалізму буде представлено в рамках кінофестивалю в Соренто, який пройде з 28 липня до 4 серпня (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Прем'єра кліпу відбулася у вересні 2018 року в рамках соціальної ініціативи музикантів і громадської організації "Україна без сміття" – ECOSTRUM. Роботу було присвячено болючій проблемі ставлення українців до побутового сміття, а кліп було знято на звалищі в Підгірцях під Києвом.

ONUKA - Strum Кадр з відео

Новини Аксельрод оголосив конкурс на роль дівчини для нового кліпу

"У роботі з артистом найцікавіше для мене це створити портрет – те, що залишиться в пам'яті глядача, як післясмак. У випадку з ONUKA портретом стала обрана нами локація, місце життя і смерті, місце результатів марнославства людини", – розповідав кліпмейкер.

Локацію для кліпу обрали під Києвом, тому що це головне звалище побутових відходів столиці, що виросло до розмірів 27-поверхового будинку за останні десятиліття. Всього в Україні таких "полігонів смерті" налічується понад 40 тисяч.

Кадр з кліпу на пісню Strum

Уточнюється, що Social World Film Festival стане третьою міжнародною кінопремією в послужному списку Бадоєва поряд з Каннським фестивалем і премією "Кіношок". Його робота побореться за звання кращої в категорії "соціальне відео".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2018 року ONUKA також представила незвичайну композицію "ХАЩІ", яка здивувала шанувальників новим звучанням.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал