Kishe зняв новий "Нереальні" кліп за 48 годин

У той час, як більша частина українського шоу-бізнесу проводила Новорічні та Різдвяні канікули, Kishe і його команда плідно працювали над створенням нового музичного відеокліпу на пісню "Нереальні".

Фото: Прес-служба

Це восьма відеоробота артиста як режисера і продюсера зйомки, а також для його новоспеченого продакшн, з космічним назвою "Місячні кратери".

У творчому тандемі з режисером і оператором-постановником Олександром Швецем (молодшим) Kishe створює вже не одну роботу.

Фото: Прес-служба

"Пісня" Нереальна "дуже легка і танцювальна. Це звернення до наших нереальним жінкам, дівчатам. Ми дуже хотіли зняти гарний кліп, нескладний по сприйняттю, соковитий за кольорами і стильний по образам, розважальний; такий глянцевий, як журнал про моду. Мені здається , у нас вийшло. ", зазначив Kishe.

Фото: Прес-служба

Яким вийшов кліп, першими зможуть оцінити глядачі, які прийдуть на мій сольний концерт 25 лютого в Каріббіан концерт хол. Не обійшлося і без труднощів, так як знімальний процес - це тижні, а то й місяць кропітких підготовок, планувань і організації. Нам довелося 5 разів переносити зйомку через різноманітні причини, починаючи від графіків всіх задіяних людей і до технічних моментів. А один з переносів стався через те, що героїня переплутала дати і полетіла за кордон в передбачувані дні зйомок))) Але, не дивлячись ні на що, ми це зробили, хоча і довелося знімати 48 годин практично без зупинок, виділяючи тільки пару годин на сон.

Фото: Прес-служба

Кліп "Нереальні" стильний і сексуальний. У ньому все просто і дуже зрозуміло, модно і зі смаком!

Хочеш побачити першим приходь 25 лютого в Каріббіан концерт хол !!

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