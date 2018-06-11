Кейт Міддлтон викрили в наслідуванні мачухи принца Вільяма: порівняльне фото

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і дружина принца Чарлі Камілла Паркер-Боулз разом приїхали на церемонію святкування офіційного дня народження королеви Єлизавети II. Одягнені вони були в одну кольорову гаму.

Обидві дружини принців вибрали для своїх нарядів крижаний синій колір. Герцогиня Кембриджська була у сукні Alexander McQueen і головному уборі від Juliette Botterill, передає "Дни.ру".

При цьому прихильники помітили, що Кейт нібито дуже старалася виглядати схожою на мачуху принца Вільяма. Два жіночих образи були ідеально скоординованими за кольором.

Наприклад, капелюшок Міддлтон повторював не тільки колір, але і текстуру піджака Паркер-Боулз. Навіть квіти на головному уборі Кейт були того ж молочного відтінку, що і рукавички Камілли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Меган Маркл одягла на цей захід рожеву сукню з відкритими плечима від Carolina Herrera, тим самим порушивши королівський дрес-код.