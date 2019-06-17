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"Кардашьян нервово курить": Леся Нікітюк "підірвала" мережу пікантним фото

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Українська телеведуча Леся Нікітюк викликала фурор в мережі інтимним знімком.

У Instagram зірка шоу "Хто зверху" блиснула голими і підтягнутими сідницями, на що звернули увагу всі її прихильники.

"Красива попка", "Кардашьян нервово курить збоку", "Горішки що треба", "Красуня, так тримати", "Просто бомба", "Ти шикарна", "Гаряча штучка", - пишуть вони.

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"Кардашьян нервово курить": Леся Нікітюк "підірвала" мережу пікантним фото
"Кардашьян нервово курить": Леся Нікітюк "підірвала" мережу пікантним фото
"Кардашьян нервово курить": Леся Нікітюк "підірвала" мережу пікантним фото
"Кардашьян нервово курить": Леся Нікітюк "підірвала" мережу пікантним фото
"Кардашьян нервово курить": Леся Нікітюк "підірвала" мережу пікантним фото
"Кардашьян нервово курить": Леся Нікітюк "підірвала" мережу пікантним фото
"Кардашьян нервово курить": Леся Нікітюк "підірвала" мережу пікантним фото
"Кардашьян нервово курить": Леся Нікітюк "підірвала" мережу пікантним фото
"Кардашьян нервово курить": Леся Нікітюк "підірвала" мережу пікантним фото
"Кардашьян нервово курить": Леся Нікітюк "підірвала" мережу пікантним фото
"Кардашьян нервово курить": Леся Нікітюк "підірвала" мережу пікантним фото
"Кардашьян нервово курить": Леся Нікітюк "підірвала" мережу пікантним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леся Нікітюк розбурхала мережу пікантним пляжним знімком під час сніданку.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Интересно кто ее продвигает?видать старичку с деньгами по тому что при таком лице и уме на ТВ сама бы она не пробилась уж очень лицо у нее феееее((((((((а о мозгах я вообще молчу(((
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Страшна морда,колхозная лошадь,тупая селючка((((
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Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
Оцените мою упругую попку ->- https://fuck.it/id01286571
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