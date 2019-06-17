"Кардашьян нервово курить": Леся Нікітюк "підірвала" мережу пікантним фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк викликала фурор в мережі інтимним знімком.

У Instagram зірка шоу "Хто зверху" блиснула голими і підтягнутими сідницями, на що звернули увагу всі її прихильники.

"Красива попка", "Кардашьян нервово курить збоку", "Горішки що треба", "Красуня, так тримати", "Просто бомба", "Ти шикарна", "Гаряча штучка", - пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леся Нікітюк розбурхала мережу пікантним пляжним знімком під час сніданку.

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