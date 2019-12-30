Кайлі Дженнер оголила величезні груди в мережі: відверті знімки в ліжку

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер вразила шанувальників відвертими знімками в ліжку.
Пікантні чорно-білі фото з'явилися в Instagram 24-річної зірки. На них модель еротично позує в мереживній білизні в ліжку, демонструючи апетитні форми.
"Просто відчуваю, що неправильно відправлятися в 2020 рік, не опублікувавши ще одну пастку для компліментів", – підписала знімки Дженнер.
Кайлі Дженнер
Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер у відвертій фотосесії
Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер у відвертій фотосесії
Instagram Кайлі Дженнер
"Пастка" спрацювала і фоловери засипали знаменитість лайками і коментарями. Так, всього лише за 17 годин публікація зібрала понад 10 млн лайків.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням, з якого мало не впустила груди.
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