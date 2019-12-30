Головна Новини
30 грудня • оновлено в 19:53
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

Кайлі Дженнер оголила величезні груди в мережі: відверті знімки в ліжку

2.6т
Читати матеріал російською

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер вразила шанувальників відвертими знімками в ліжку.

Пікантні чорно-білі фото з'явилися в Instagram 24-річної зірки. На них модель еротично позує в мереживній білизні в ліжку, демонструючи апетитні форми.

"Просто відчуваю, що неправильно відправлятися в 2020 рік, не опублікувавши ще одну пастку для компліментів", – підписала знімки Дженнер.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Instagram Кайлі Дженнер

Новини
Кендалл Дженнер — 24: найвідвертіші фото топ-моделі
Кайлі Дженнер у відвертій фотосесії

Кайлі Дженнер у відвертій фотосесії

Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер у відвертій фотосесії

Кайлі Дженнер у відвертій фотосесії

Instagram Кайлі Дженнер

"Пастка" спрацювала і фоловери засипали знаменитість лайками і коментарями. Так, всього лише за 17 годин публікація зібрала понад 10 млн лайків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням, з якого мало не впустила груди.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Марина Погорілко
Особа
Кайлі Дженнер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
2
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги