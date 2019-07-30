Ігор Крутой закотив розкішну вечірку на ювілей в елітному готелі Туреччини: фото і відео

Відомий російський композитор українського походження Ігор Крутой, якому виповнилося 65 років, закотив грандіозну вечірку в Туреччині.

Відповідне відео оприлюднило видання Super на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши, як знаменитості і російські олігархи з розмахом запалили на святі (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Як повідомляє "Стархит", Крутой організував розкішну вечірку в п'ятизірковому готелі Бодрума Rixos Premium Bodrum, вартість проживання в якому становить близько 800 євро для "люкс"– клієнтів. На святі засвітилися російські зірки, такі як Філіп Кіркоров, Валентин Юдашкін, Тетяна Навка. Микола Басков і Філіп Кіркоров привітали композитора виступами. А примадонна Алла Пугачова виступила на його ювілейному вечорі.

Пугачова, Ніколаєв, Орбакайте, Кіркоров і Крутой Instagram @ orudzevakamilla

Алла Пугачова на ювілейному вечорі Крутого Instagram @ orudzevakamilla

Ювілей Ігоря Крутого Instagram @ cherny_galina

Микола Цискарідзе станцював "Хаву нагілу", а після нього естафету прийняла Алла Вербер, яка танцювала під Вєрку Сердючку разом з Андрієм Малаховим.

Малахов на ювілеї Крутого Instagram @ cherny_galina

На торжестві були помічені сім'ї російських олігархів: дочки Олександра Чигиринського Марія та Ірина, а також дружина представника від виконавчого органу державної влади Тульської області Дмитра Савельєва Ольга.

Ювілей Крутого в Бодрумі .instagram / woman_ru

Ігор Крутой і Тетяна Навка instagram / tatiana_navka

Після коктейльної вечірки всі вирушили на вечерю в східному стилі: намети, світильники, турецька музика та килими.

Торт для Крутого також декорували в східному стилі. Гостей пригощали стравами середземноморської кухні, фруктами і дорогими сортами сиру. І на завершення свята зірок порадували салютом.

ювілей Крутого Instagram @ cherny_galina

Філіп Кіркоров на ювілеї Крутого Instagram @ cherny_galina

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Крутой налякав своїх фанатів змарнілим зовнішнім виглядом, через що в мережі почали знову поширювати чутки про його хворобу.

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