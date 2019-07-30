Ігор Крутой закотив розкішну вечірку на ювілей в елітному готелі Туреччини: фото і відео

Відомий російський композитор українського походження Ігор Крутой, якому виповнилося 65 років, закотив грандіозну вечірку в Туреччині.
Відповідне відео оприлюднило видання Super на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши, як знаменитості і російські олігархи з розмахом запалили на святі (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Як повідомляє "Стархит", Крутой організував розкішну вечірку в п'ятизірковому готелі Бодрума Rixos Premium Bodrum, вартість проживання в якому становить близько 800 євро для "люкс"– клієнтів. На святі засвітилися російські зірки, такі як Філіп Кіркоров, Валентин Юдашкін, Тетяна Навка. Микола Басков і Філіп Кіркоров привітали композитора виступами. А примадонна Алла Пугачова виступила на його ювілейному вечорі.
Пугачова, Ніколаєв, Орбакайте, Кіркоров і Крутой
Instagram @ orudzevakamilla
Алла Пугачова на ювілейному вечорі Крутого
Instagram @ orudzevakamilla
Ювілей Ігоря Крутого
Instagram @ cherny_galina
Микола Цискарідзе станцював "Хаву нагілу", а після нього естафету прийняла Алла Вербер, яка танцювала під Вєрку Сердючку разом з Андрієм Малаховим.
Малахов на ювілеї Крутого
Instagram @ cherny_galina
На торжестві були помічені сім'ї російських олігархів: дочки Олександра Чигиринського Марія та Ірина, а також дружина представника від виконавчого органу державної влади Тульської області Дмитра Савельєва Ольга.
Ювілей Крутого в Бодрумі
.instagram / woman_ru
Ігор Крутой і Тетяна Навка
instagram / tatiana_navka
Після коктейльної вечірки всі вирушили на вечерю в східному стилі: намети, світильники, турецька музика та килими.
Торт для Крутого також декорували в східному стилі. Гостей пригощали стравами середземноморської кухні, фруктами і дорогими сортами сиру. І на завершення свята зірок порадували салютом.
ювілей Крутого
Instagram @ cherny_galina
Філіп Кіркоров на ювілеї Крутого
Instagram @ cherny_galina
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Для деяких знаменитостей "спека" не закінчилася - після чотириденної тусовки в Баку Філіп Кіркоров, Жасмін, Микола Басков та інші вирушили в Бодрум. Там на них чекав розкішний ювілей Ігоря Крутого - російський композитор відзначив 65-річчя. Оформлення свята здивувало представників російської еліти - торжество було стилізовано під знаменитий турецький серіал "Чудовий століття". Філіп Кіркоров та Микола Басков, за своїм звичаєм, виконали свої найкращі хіти, а також заспівали кілька вітальних пісень на честь Крутого. Далі програму продовжив найсильніший голос Казахстану Дімаш Кудайбергенов. Коли офіційна частина підійшла до кінця, Микола Цискарідзе в загальному колі гостей танцював "Хаву нагілу", а після нього естафету прийняла Алла Вербер, яка танцювала під Вєрку Сердючку разом з Андрієм Малаховим. На святі були також помічені і сім'ї російських олігархів. У повному складі з гостями танцювали дочки Олександра Чигиринського Марія та Ірина, а також відома своїми вечірками дружина сенатора Тульської області Дмитра Савельєва Ольга. # ювілей # крутий # туреччина Як вам танці зіркових гостей?
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Крутой налякав своїх фанатів змарнілим зовнішнім виглядом, через що в мережі почали знову поширювати чутки про його хворобу.
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