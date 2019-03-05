І вдома "пані": спливли пікантні деталі про сімейне життя MARUV

Співачка MARUV, яка перемогла у фіналі Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2019, виконує роль "пані" не тільки на сцені.

Як повідомляє "Експресс.газета", про це говорять знайомі з близького оточення Анни Корсун та її нареченого Олександра, з яким артистка познайомилася ще в інституті.

Уточнюється, що вона навчалася у Харківському політехнічному інституті, де почала співати й створила свій перший гурт The Pringlez. Піар-менеджером колективу став Олександр Корсун, який закінчив той же вуз.

Іnstagram @ maruvofficial

Знайомство пари відбулося в караоке-клубі, де Анна підробляла вокалісткою, після чого закрутився бурхливий роман. Дівочим прізвищем Попелюх вона перестала користуватися після того, як з'їхалася з хлопцем.

Гурт The Pringlez переїхав із Харкова в Київ два роки тому, де кардинально змінив імідж. У результаті з'явився проект Maruv, а Олександр продовжив займатися піаром коханої. До того ж його не бентежить, що Анна виступає і знімається в кліпах майже голою. Такої ж думки дотримується бабуся співачки.

"Що такого? С*сі красиві. Нехай показує", – відповіла жінка на запитання журналістів, чи не соромно їй за внучку.

Любов до садомазо у вигляді латексних костюмів, нашийників та кляпів Корсун не вважає аморальною, пояснюючи це тим, що грань є в голові у кожного.

"Я нічого не роблю з того, що було дозволено Мадонні 30 років тому. Грань між розбещеністю й еротизмом тонка, вона в голові кожної окремої людини", – зазначила співачка.

instagram @ maruvofficial

instagram @ maruvofficial

instagram @ maruvofficial

instagram @ maruvofficial

instagram @ maruvofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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