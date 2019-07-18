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"Хотів побухати": Притула поскаржився на цькування через MARUV

11.2т Читати матеріал російською

Шоумен Сергій Притула зізнався, що був дуже пригнічений у зв'язку зі скандалом під час Нацвідбору до Євробачення-2019.

Артист в інтерв'ю Маші Єфросиніній зізнався, що піддався сильній критиці після того, як MARUV зі скандалом відмовилася від участі в конкурсі через своє ставлення до Росії.

За словами шоумена, шанувальники співачки стали дорікати йому в провокаційних питаннях. Єфросиніна розповіла, що тоді Притула навіть "хотів побухати".

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"Мене вибило те, що люди почали це робити, незважаючи поверхнево на ситуацію. Я був винен, тому що я в кадрі. Але питання, які я ставив, я за них не шкодую. Ми там обирали людину, яка мала представляти Україну", – сказав Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Притула влаштував жорстку перепалку з лідером "Оппоблоку" в прямому ефірі.

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Тема
Євробачення-2019
Особи
Сергій Притула Маша Єфросиніна MARUV
Місце
Україна
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