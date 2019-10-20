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20 жовтня • оновлено в 12:23
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"Хочуть відібрати і обос ** ть": MARUV різко висловилася про Євробаченні і війні

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Одіозна співачка MARUV виступила проти введення нових правил Нацвідбору на Євробачення в Україні.

У коментарі "КП" артистка прокоментувала пункт про заборону брати участь у конкурсі тим, хто виступав в РФ, заявивши, що "це погано для розвитку музики і в цілому для творчої особистості".

"Жителів планети Земля і так дуже багато всього роз'єднує: мови, колір шкіри, віра або політичні погляди. Музика залишилася єдиною силою, яка нас об'єднує, і навіть це у нас хочуть відібрати і обіс**ти. Сумно", - обурилася співачка.

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"Спочатку цей конкурс створили, щоб об'єднати країни і людей після Другої світової війни, але, мабуть, ми про те забули. Мало того, ця умова обмежує свободи людини, як мінімум ті, що прописані в конституції, і як максимум просто нормальні людські" , - вважає MARUV.

MARUV

MARUV

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • переможницею фіналу Національного відбору у 2019 році стала співачка MARUV (Анна Корсун), проте навколо неї розгорівся скандал через виступи у Росії.

  • 25 лютого MARUV відмовилася представляти Україну, незважаючи на перемогу. Після переговорів з організатором, Національної громадської телерадіокомпанією України, артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

  • Пізніше від участі у пісенному конкурсі також відмовилися й інші фіналісти відбіркового етапу – групи Freedom jazz, KAZKA і Brunettes Shoot Blondes.

  • Не знайшовши заміну MARUV, НСТУ оголосила про відмову України від участі у Євробаченні-2019.

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Тема
Євробачення-2020
Особа
MARUV
Місце
Україна
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Dell Alex
Dell Alex
Как уже много раз отмечалось - дура набитая.
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hunt andres
hunt andres
Абсолютно права ставшей "внезапно" "одиозной" певица Корсун.
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Raider Raider
Raider Raider
Марув пошла нах#й , оно аще что то там размышляет , дура твое место на коленях у растегнутой ширинки.
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hunt andres
hunt andres
Raider Raider, Опытом делиться собираешься?:-)
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