"Хочуть відібрати і обос ** ть": MARUV різко висловилася про Євробаченні і війні

Одіозна співачка MARUV виступила проти введення нових правил Нацвідбору на Євробачення в Україні.
У коментарі "КП" артистка прокоментувала пункт про заборону брати участь у конкурсі тим, хто виступав в РФ, заявивши, що "це погано для розвитку музики і в цілому для творчої особистості".
"Жителів планети Земля і так дуже багато всього роз'єднує: мови, колір шкіри, віра або політичні погляди. Музика залишилася єдиною силою, яка нас об'єднує, і навіть це у нас хочуть відібрати і обіс**ти. Сумно", - обурилася співачка.
"Спочатку цей конкурс створили, щоб об'єднати країни і людей після Другої світової війни, але, мабуть, ми про те забули. Мало того, ця умова обмежує свободи людини, як мінімум ті, що прописані в конституції, і як максимум просто нормальні людські" , - вважає MARUV.
MARUV
скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
переможницею фіналу Національного відбору у 2019 році стала співачка MARUV (Анна Корсун), проте навколо неї розгорівся скандал через виступи у Росії.
25 лютого MARUV відмовилася представляти Україну, незважаючи на перемогу. Після переговорів з організатором, Національної громадської телерадіокомпанією України, артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.
Пізніше від участі у пісенному конкурсі також відмовилися й інші фіналісти відбіркового етапу – групи Freedom jazz, KAZKA і Brunettes Shoot Blondes.
Не знайшовши заміну MARUV, НСТУ оголосила про відмову України від участі у Євробаченні-2019.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "Євробачення-2020" на сайті "OBOZREVATEL".