"Хочуть відібрати і обос ** ть": MARUV різко висловилася про Євробаченні і війні

Одіозна співачка MARUV виступила проти введення нових правил Нацвідбору на Євробачення в Україні.

У коментарі "КП" артистка прокоментувала пункт про заборону брати участь у конкурсі тим, хто виступав в РФ, заявивши, що "це погано для розвитку музики і в цілому для творчої особистості".

"Жителів планети Земля і так дуже багато всього роз'єднує: мови, колір шкіри, віра або політичні погляди. Музика залишилася єдиною силою, яка нас об'єднує, і навіть це у нас хочуть відібрати і обіс**ти. Сумно", - обурилася співачка.

"Спочатку цей конкурс створили, щоб об'єднати країни і людей після Другої світової війни, але, мабуть, ми про те забули. Мало того, ця умова обмежує свободи людини, як мінімум ті, що прописані в конституції, і як максимум просто нормальні людські" , - вважає MARUV.

MARUV скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

переможницею фіналу Національного відбору у 2019 році стала співачка MARUV (Анна Корсун), проте навколо неї розгорівся скандал через виступи у Росії.

25 лютого MARUV відмовилася представляти Україну, незважаючи на перемогу. Після переговорів з організатором, Національної громадської телерадіокомпанією України, артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

Пізніше від участі у пісенному конкурсі також відмовилися й інші фіналісти відбіркового етапу – групи Freedom jazz, KAZKA і Brunettes Shoot Blondes.

Не знайшовши заміну MARUV, НСТУ оголосила про відмову України від участі у Євробаченні-2019.

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