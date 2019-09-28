"Х Фактор": онлайн 3 ефіру 10 сезону

У суботу, 28 вересня, в ефірі телеканалу СТБ відбудеться третій випуск 10 сезону вокального шоу "Х-Фактор", в якому музиканти спробують вразити зіркових суддів співочими талантами.

OBOZREVATEL стежитиме за ходом подій. Традиційно в перших випусках учасники з різних міст проходять кастинги. Ті, хто отримує схвалення суддів, потрапляють до їхніх команд. Всі відео виступів будуть в нашому матеріалі.

Цього року суддями стали Андрій Данилко, Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк. Також в шоу бере участь Оля Полякова, яка за кілька годин до випуску підігріла публіку анонсом.

"Ми продовжуємо відкривати нові обличчя та голоси, так що готуйтеся дивуватися", – написала вона в Instagram.

Нагадаємо, що на першому кастингу судді відправили до тренувального табору 11 учасників, які боротимуться за перемогу в проекті після кастингів. Ознайомитися з виступами учасників та подробицями можна за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на другому кастингу Полякова не була присутня. Замість неї місце члена журі зайняв Алессандро Сафіна. Всі подробиці другого ефіру читайте в нашому матеріалі.

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