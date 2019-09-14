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14 вересня • оновлено в 19:50
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''Х-Фактор-10": всі подробиці першого кастингу нового сезону

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У суботу, 14 вересня, в ефірі телеканалу СТБ стартував десятий сезон вокального шоу "Х-фактор", в якому українці намагаються вразити зіркових суддів своїми співочими здібностями.

OBOZREVATEL стежив за ходом подій. Традиційно в перших випусках учасники з різних міст проходять кастинги. Ті, хто отримує схвалення суддів, потрапляють в їх команду. Все відео виступів будуть у нас в матеріалі.

''Х-Фактор-10": всі подробиці першого кастингу нового сезону

У кріслах суддею знову опинилися Андрій Данилко і Настя Каменських. До зоряним наставникам приєдналася співачка Оля Полякова, а також італійський оперний і естрадний співак Алессандро Сафіна.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, переможець проекту "Х-Фактор" -9 Владислав Онищенко з групи ZBSband пов'язав себе узами шлюбу c російською актрисою, зіркою серіалу "Універ. Нова общага" Анастасією Івановою.

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Тема
Х-Фактор Україна
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