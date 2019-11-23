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23 листопада • оновлено в 18:44
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"Х-Фактор-10": дивитися онлайн 11 випуск

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У суботу, 23 листопада, в ефірі телеканалу СТБ відбудеться 11 випуск 10 сезону вокального шоу "Х-Фактор", в якому пройде вирішальний відбір учасників.

На проекті залишилося 24 музиканта, з яких лише 12 зможуть пройти далі, по три на кожного члена журі. OBOZREVATEL стежитиме за розвитком подій, а відео виступів з'являться в нашому матеріалі.

Оля Полякова, Настя Каменських, Андрій Данилко та Ігор Кондратюк отримають кожен свою категорію, після чого стануть конкурентами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до тренувального табору пройшло рівно вісім випусків, в ході яких членам журі потрібно було відібрати найяскравіших та найцікавіших учасників. Всі подробиці останнього кастингу можна дізнатися за посиланням.

Цього року постійними суддями виявилися Андрій Данилко, Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк і Оля Полякова. Також на кастинги запрошувалися: Алесандро Саффіна, Ніно Катамадзе та Дмитро Шуров.

Судді попереджали учасників, що тренувальний табір стане справжнім випробуванням, так як в ювілейний сезон на шоу прийшло дуже багато талановитих музикантів. Перший випуск після кастингів можна переглянути за посиланням.

Під час другого тренувального табору суддям довелося вирішити, хто поїде додому, а хто залишиться. Конкурсантів розділили на два автобуса.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Х-Фактор Україна
Місце
Україна
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