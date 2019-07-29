Гран-прі 17-х "Чорноморських Ігор" виборола 15-річна Валерія Фурман

У неділю, 28 липня, завершився найвідоміший та наймасштабніший дитячий фестиваль в Україні — "Чорноморські Ігри", що традиційно проводиться у Скадовську.

У цьому році на вокальний конкурс фестивалю зареєструвалися понад 600 конкурсантів, і це ­­— рекордна кількість. У конкурсній програмі брали участь діти віком від 6 до 16 років. За призові місця змагалися 46 виконавців та вокальних груп, які пройшли до півфіналу після двох відбіркових турів.

Отже, за результатами голосування всіх членів журі найвищу нагороду фестивалю — Гран-прі вокального конкурсу — отримала Валерія Фурман (15 років, м. Кривий Ріг), яка підкорила професійне журі своїм співом та харизмою.

Валерія Фурман і Микола Баграєв

"Я давно займаюся музикою і ця перемога додала мені впевненості далі йти цим шляхом", — сказала Валерія, коментуючи свою перемогу.

Вручаючи Гран-прі "Чорноморських Ігор 2019", засновник фестивалю Микола Баграєв зазначив: "Фестиваль "Чорноморські Ігри" став своєрідним поєднанням великого музичного свята та сильного вокального конкурсу. Зіркові гості, авторитетне журі, фахівці, які забезпечували проведення фестивалю, усі вони допомогли розкрити конкурсантам складові професії артиста. І цей досвід є найголовнішим!".

Впродовж усіх етапів фестивалю членами журі були: Валентин Коваль (член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення), Олександр Пономарьов (Народний артист України, співак та композитор), Альона Савінова (викладач вокалу), Натела Чхартішвілі-Зацаринна (генеральний продюсер каналу М1), Олена Мозгова (продюсер), Віталій Дроздов (генеральний директор Хіт FМ), Роман Муха (продюсер каналу М2), Вадим Лисиця (композитор, музичний продюсер), Сергій Кузін (музикант, ведучий радіо Roks), а також зіркові експерти: лідер гурту Антитіла Тарас Тополя, TARABAROVA та MONATIK.

Члени жюрі

Члени жюрі

Хоча до складу журі "Чорноморських Ігор" увійшли досвідчені діячі вітчизняного шоу-бізнесу, їм довелося нелегко, вибираючи найкращих з кращих. Член журі, Сергій Кузін прокоментував вокальні змагання так: "Чорноморські Ігри" для мене єдиний справді масштабний дитячий фестиваль в Україні. Я відчуваю гордість за "чорноморських" дітей. Вони дійсно ростуть і розвиваються, а масштаби самого фестивалю вражають, адже з року в рік вони збільшуються!".

Зірковий член журі та гість фестивалю MONATIK прокоментував: "Чому дітям так важливо брати участь у таких фестивалях як "Чорноморські Ігри"? Це надзвичайно прекрасний фестиваль, який дає можливість знову впевнитися в тому, що професія артист — це те, чого ти дійсно прагнеш".

Члени жюрі

Усі переможці та призери фестивалю отримали пам’ятні статуетки та подарунки від партнерів.

Спеціальні відзнаки були вручені Софії Жуковій — уікенд у Швеції від Почесного консула Королівства Швеції, Президента компанії Vindkraft Україна Карла Стурена та промо-пакет від порталу Обозреватель, Валерії Фурман — професійний мікрофон від радіостанції Хіт ФМ, Соломії Лень — запис пісні від композитора, музичного продюсера Вадима Лисиці, Юлії Карімі — сучасний смартфон від новообраного народного депутата Олексія Ковальова.

Микола Баграєв і учасники фестивалю

За три дні фестиваль "Чорноморські Ігри" приніс справжню радість не тільки конкурсантам, а й жителям і гостям міста. На Скадовській набережній проходили конкурси "Фігури з піску" та "Малюнок на стіні". Біля фото-зони #SELFIETIMEHITFM відбулися зустрічі з кумирами. Під час дискусійних клубів молоді таланти фестивалю змогли поспілкуватися з членами журі та відомими медіа персонами, поставити їм свої питання та отримати поради.

Своїми виступами дітей порадували їхні кумири, більшість з яких свого часу були переможцями та лауреатами "Чорноморських Ігор" — NK|Настя Каменських (Гран-прі "Чорноморських Ігор – 2004"), "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва – 1-а премія "Чорноморських Ігор 2004"), The Hardkiss (Юлія Саніна – лауреат "Чорноморських Ігор – 1999"), Еліна Іващенко (Гран-прі "Чорноморських Ігор – 2018"), MONATIK, MOZGI, Олександр Пономарьов, ALYOSHA, Антитіла, TARABAROVA, Наталія Гордієнко, МЯТА, DavidAxelrod, Віталій Козловський, Оля Цибульська, MÉLOVIN, Michelle Andrade, NIKITA LOMAKIN, Злата Огнєвіч.

MONATIK

Гурт "Время и Стекло"

Суперфінал вокального конкурсу розпочався з фестивальної пісні "Чорноморських Ігор 2019", яку в цьому році виконали головні хітмейкери країни — гурт Время и Стекло разом з "HighUp5"! Пісню супроводжував флешмоб у виконанні балету фестивалю та дітей з оздоровчого табору "Бригантина".

Протягом усіх фестивальних днів онлайн трансляція подій здійснювалася на офіційному сайті "Таврійські Ігри", YouTube каналі "Таврійські Ігри", сторінці Facebook "Таврійські Ігри", інтернет-виданні "OBOZREVATEL" та TV.UA — таблоїді №1 в Україні, а прямі включення та прямий ефір гала-концерту – на музично-розважальному каналі М1. Також працював молодіжний прес-центр, де юні журналісти оперативно інформували соціальні мережі про всі цікаві події.

Впродовж трьох днів події фестивалю відвідали близько 48 тис. глядачів.

Нагадуємо, що XVIІ Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль "Чорноморські Ігри" проходив за підтримки Українського Культурного Фонду, Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської обласної ради. Меценат фестивалю — газовидобувна компанія Burisma Group. Партнер — благодійний фонд Євгена Рищука. Екоенергетика Фестивалю — Vindkraft Україна.

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