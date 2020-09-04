ЗМІ показали відео з Білик в обіймах незнайомця

Українську співачку Ірину Білик помітили під час відпочинку в Туреччині в обіймах незнайомця.

Відповідне відео, яке зняли випадкові свідки, опубліковало видання "КП в Україні". На ньому артистка з коханцем пливуть у човні і цілуються (щоб переглянути ролик, доскрольте сторінку до кінця).

На відео розгледіти обличчя незнайомця не вдалося. Поки співачка ніяк не прокоментувала появу з коханцем на відпочинку в Туреччині.

Нагадаємо, Білик перебуває в шлюбі з російським режисером Асланом Ахмадовим. Проте, як можна помітити зі сторіз, які публікує чоловік на своїй сторінці в Instagram, подружжя разом не відпочиває. 3 вересня Ахмадов показав фото з кафе, яке розташоване в Москві. Також режисер пофарбувався в каштановий колір, а на відео видно, що незнайомець чорноволосий.

Зліва – Ахмадов, справа – незнайомець з Білик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик розповіла про скандал з Асланом Ахмадовим через ревнощі.

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