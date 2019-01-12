Зірка серіалу ''Мажор'' побив дружину: як починалася їхня історія кохання

Актор Павло Прилучний і його дружина Агата Муценіеце, чутки про побиття якої з'явилися напередодні, продають свій будинок.

Як передає " Старх ", йдеться про заміський котедж у Підмосков'ї за 25 мільйонів рублів (близько 10,6 мільйона гривень).

Актори відзначають, що ціна 245 метрового будинку з великою ділянкою занижена, оскільки і сама земля, і обробка коштували набагато дорожче.

instagram.com/agataagata

"Друзі! Ми продаємо наш улюблений будинок. Тому, до кого він перейде, правда, сильно пощастить. Ми можна сказати, від серця відриваємо, з рук в руки віддаємо. Будували ми для себе, тому все дуже зручно і якісно. Для дітей — ідеально! Сусіди —- круті. Навколо гірськолижних курортів — штук сім", — написала Агата в Instagram.

Відомо, що будинок знаходиться в селищі, що охороняється, з гостьовим паркуванням, зоною відпочинку, дитячим майданчиком і басейном.

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація, що Прилучний побив Муценіеце напередодні Нового року в Підмосков'ї, після чого закрив дружину вдома і не випускав.

Цю інформацію ні актор, ні Алла не коментували. Зате піар-менеджер назвала маячнею, додавши, що в родині всі живуть мирно.

Після інциденту Агата Муценіеце опублікувала несподіване фото з чоловіком.

Прилучний і Муценіеце познайомилися в грудні 2010 року, коли почалася їхня спільна робота над серіалом "Закрита школа".

"Ми постійно спілкувалися на майданчику, грали закохану пару і це було важко, якщо чесно... Остаточне усвідомлення того, що Аната — та, з якою я хочу бути, прийшло під час кіношного поцілунку. Тоді я зрозумів: я знайшов свою єдину", — розповів про початок історії кохання Павло wday.ru.

Уже в серпні 2011 року пара одружилася, оформивши відносини в одному з московських РАГСів.

За роки шлюбу у них народилися син Тимофій і дочка Мія.

instagram.com/agataagata

Як писав OBOZREVATEL, російський актор театру і кіно Марат Башаров, зірка картин "Кордон. Тайговий роман", "Турецький гамбіт", жорстоко побив дружину Єлизавету.

Після сварки вона була змушена звернутися в травмпункт, так як чоловік у гніві зламав їй ніс.

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