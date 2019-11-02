Заміна Фріске? У мережі спливло фото Шепелєва з новою пасією

Російський телеведучий Дмитро Шепелєв був помічений в США з новою коханою – 36-річною дизайнеркою Катериною Тулубовою.

Як повідомляє Telegram-канал "Світські хроніки", пара була помічена на прогулянці і виглядала щасливою.

По інформації інсайдерів, закохані, які начебто вже рік приховують свої відносини, виділили час, щоб удвох сходити в театр.

Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова t.me/svetskie_hroniki_tm

Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова разом близько року t.me/svetskie_hroniki_tm

Сам Шепелев днями написав у Instagram пост, в якому зізнався, що дуже втомився і намагається побудувати нові відносини:

"Останнім часом відчуваю втому і десь навіть розчарування в моїй роботі. Думаю, таке трапляється з кожним. Це проходить. Це не страшно. Так ось через це я, ну, як то кажуть, розслабився, перестав намагатися. Ну, типу, що буде, те й буде, плювати, я втомився. І після цього те, чим я займаюся, що б ви думали, стало виходити у мене краще!".

Цікаво, що у Тулупової також є шестирічна дочка на ім'я Лада, яка є ровесницею Платона Шепелєва.

Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова з дітьми t.me/svetskie_hroniki_tm

Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова з дітьми t.me/svetskie_hroniki_tm

Нагадаємо, Жанна Фріске померла 15 червня 2015 роки від раку мозку. Після смерті виконавиці Дмитро Шепелєв повністю взяв на себе виховання сина Платона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася книга одкровень про останні дні Фріске. У ній розповідь ведеться від першої особи – зірки, яка дізналася, що у неї рак.

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