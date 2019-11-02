Заміна Фріске? У мережі спливло фото Шепелєва з новою пасією

Російський телеведучий Дмитро Шепелєв був помічений в США з новою коханою – 36-річною дизайнеркою Катериною Тулубовою.
Як повідомляє Telegram-канал "Світські хроніки", пара була помічена на прогулянці і виглядала щасливою.
По інформації інсайдерів, закохані, які начебто вже рік приховують свої відносини, виділили час, щоб удвох сходити в театр.
Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова
t.me/svetskie_hroniki_tm
Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова разом близько року
t.me/svetskie_hroniki_tm
Сам Шепелев днями написав у Instagram пост, в якому зізнався, що дуже втомився і намагається побудувати нові відносини:
"Останнім часом відчуваю втому і десь навіть розчарування в моїй роботі. Думаю, таке трапляється з кожним. Це проходить. Це не страшно. Так ось через це я, ну, як то кажуть, розслабився, перестав намагатися. Ну, типу, що буде, те й буде, плювати, я втомився. І після цього те, чим я займаюся, що б ви думали, стало виходити у мене краще!".
Останнім часом я відчуваю втому і десь навіть розчарування в моїй роботі. Думаю, таке трапляється з кожним. Це проходить. Це не страшно. Так ось через це я, ну як то кажуть, розслабився, перестав намагатися. Ну, типу, що буде, те й буде, плювати, я втомився. І після цього те, чим я займаюся, що б ви думали, стало виходити у мене ... краще! Парадокс. Задумався над цим і згадав класний рада, який мені дали багато років тому, коли я працював на радіо. Порада дуже проста "Не треба намагатися". Дивно, правда? Я завжди був дуже старанний і в тому, що мене дійсно цікавило, прагнув досягти чи не досконалості. Пам'ятаю як готуючись до ефірів, читав і перечитував сценарії, опрацьовував позначки на полях, вчив сторінки тексту, репетирував інтонації. Мені це подобалося, я працював день і ніч не втомлюючись. Але у що відбувається була зворотна сторона - я завжди залишався незадоволений виконаною роботою. Завжди. І ось одного разу програмний директор радіостанції, на якій я працював, сказав мені. - У мене є секрет. Коли я хочу, щоб вийшло добре, я перестаю намагатися. - В сенсі?! - не зрозумів я. Тобто, як?! - А ось так. Спробуй. Важливість цієї ради доходить до мене тільки зараз. Коли перестаєш намагатися, значить перестаєш метушитися, смикатися і даремно переживати. Від цього, що б ти не робив, виходить рівніше, впевненіше і в результаті - краще! І я перевірив це тільки що на собі. Спробуйте. Тільки не плутайте слово "не старайся" зі словом "забий". Чи згодні? Обіймаю! Скоро вихідні. Відпочиньте гарненько!
Цікаво, що у Тулупової також є шестирічна дочка на ім'я Лада, яка є ровесницею Платона Шепелєва.
Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова з дітьми
t.me/svetskie_hroniki_tm
Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова з дітьми
t.me/svetskie_hroniki_tm
Нагадаємо, Жанна Фріске померла 15 червня 2015 роки від раку мозку. Після смерті виконавиці Дмитро Шепелєв повністю взяв на себе виховання сина Платона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася книга одкровень про останні дні Фріске. У ній розповідь ведеться від першої особи – зірки, яка дізналася, що у неї рак.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Смерть Жанни Фріске" на сайті "OBOZREVATEL".