УкрEngРус
Реєстрація
СпортLady

Залишився без дорогих костюмів: Кіркорова обікрали на концерті в Росії

3.1тЧитати новину російською

Російського співака Філіпа Кіркорова бокралі на концерті в Підмосков'ї.

Надзвичайна подія сталася на гастролях артиста в Павловому - вночі невідомі розкрили фуру з атрибутикою шоу "Я", і на ранок зірка не дорахувалася дорогих концертних костюмів, повідомляє телеграм-канал SUPER.

Директор Кіркорова негайно звернувся в поліцію. У заяві в ОВС "Павлівське" позначений перелік зниклого - серед вкраденого 8 нарядів, в яких проходили репетиції номерів до оновленого шоу "Я + R. Друге Я", прем'єру якого Кіркоров запланував 25 грудня в "Олімпійському". Загальний збиток вкраденого - 11 тисяч доларів.

В даний момент поліцією проводиться перевірка за фактом події з фурою Кіркорова в Павловому.

SUPER

Новини
"А кубики де, всередині?" Кіркоров блиснув оголеним торсом. Відеофакт

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Кіркоров опинився під шквалом критики в соцмережі, похвалившись ексклюзивним нарядом, який отримав в подарунок від відомого бренду в Португалії.

Особа
Філіп Кіркоров
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
20
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги