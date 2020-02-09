Як виглядає правнук Сталіна і яка трагедія з ним трапилася

У Москві зник 48-річний правнук Йосипа Сталіна Селім Бенсаад.

Про зникнення чоловіка "Стархіту" розповів його батько, Хосин Бенсаад.

Днями Хосин зателефонував журналістам і заявив: "Допоможіть, правнук Йосипа Сталіна зник!". Чоловік нервував, але трохи заспокоївшись, пояснив, що його звуть Хосин Бенсаад. Він був одружений на онучці знаменитого генералісимуса - Джугашвілі Галині Яківні, яка померла в 2007 році.

У парі народився довгоочікуваний єдиний син - Селім. Весь цей час Хосин жив разом зі спадкоємцем в залишеній за заповітом квартирі в центрі Москви.

Правнук Йосипа Сталіна Селім Бенсаад

Як розповів чоловік, він іноді сварився з 48-річним сином, але не очікував, що той несподівано зникне. Селім не виходить на зв'язок вже кілька місяців, вбитий горем батько не знає, де його шукати.

Ситуацію ускладнює те, що правнук Сталіна з дитинства інвалід - слабочуючий.

Хосин спробував відшукати сина самостійно. Спочатку опитав сусідів, однак ті нічого не знали.

"Зникли деякі особисті речі, - скаржиться Бенсаад. - Наприклад, пропали картини сина, сімейний архів фотографій, включаючи листи дружини. Припустимо, якщо син втік, то навіщо йому все це?".

З номера сина прийшло єдине СМС: "Відчепись від мене. З усіма питаннями звертайся до адвоката".

Галина Джугашвілі з чоловіком Хосином Бенсаадом

"Не міг Селім такого написати, раптом його телефон вкрали?", - каже батько.

До пошуків правнука Сталіна підключилася подруга сім'ї Лана Паршина. У жінки є кілька версій.

"Перший варіант - чорні ріелтори, вони вже чотири рази намагалися обдурити Селіма, щоб заволодіти нерухомістю. Раптом вийшло, і його тримають в заручниках? Апартаменти коштують 30 мільйонів рублів! Друге припущення – Наташа. Селім іноді п'є чай. У чашку легко підсипати психотропні або снодійні апарати. Мотив коханої простий: Хосин перешкоджав прописці рязанської дружини сина. А вони ж уже 15 років разом. Ось і відігралася невістка за те, що не прийняли в сім'ю! Третя версія - секта. Наталя знаходиться в організації сідків Єгови. Можливо, її зомбували і викрали разом з Селімом...", - сказала Паршина журнлістам.

Селім Бенсаад з дружиною Наташею

Хосин звертався в поліцію, але там йому відмовили в пошуку сина. Справа в тому, що батько виявив сторінку сина в Інтернеті, яку раніше не бачив. Користувач нібито видає себе за правнука Сталіна, виставляє його фото, але чомусь не відповідає на повідомлення.

"В органах сказали шукати самому, нібито людина виходить на зв'язок. Їм здається, у нас сімейні розборки. Але ж хтось же може писати за сина. Скільки фільмів існує, коли людей вбивали, їх мобільники залишали. А потім родичам приходили СМС від особи близьких!", - обурюється він.

Бенсаад сподівається, Селім живий, і просить його вийти на зв'язок.

Читайте також:

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.