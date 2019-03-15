"Я залежна": Лайма Вайкуле зробила зізнання про наркотики

Латвійська співачка Лайма Вайкуле розповіла, як у молодості ледь не пристрастилася до наркотиків. А зараз вона досі залежна від цигарок.

Спогадами Вайкуле поділилася в інтерв'ю YouTube-каналу "Говорящие головы".

"Це був юнацький час, коли хотілося все й одразу. Тоді я ще не була в шоу-бізнесі. Я тільки відійшла від маминої спідниці й стала схильна до впливу вулиці. На щастя, у мене не розвинулася сильна залежність. Співчуваю тим людям, які так і не змогли позбутися від неї", — пояснила артистка.

Лайма Вайкуле Старх

Не пристрастилася Лайма і до спиртного, чому дуже рада. "Було б інакше — пила б кожен день. Я не виходила на сцену в стані алкогольного сп'яніння або непідготовленою — аж надто поважаю свою публіку. Так, напідпитку людині здається, що вона крута, але я вважаю це жахливим", — додала вона.

"Я залежна від сигарет! Що вже погано. А якби я була залежна від наркотичних препаратів... це велике горе. Ти не проживаєш своє життя", — пояснила Вайкуле.

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