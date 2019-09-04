"Все на місці": в мережі підігріли чутки про вагітність Собчак

У мережі ще більше зміцнилася думка, що скандальна телеведуча Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов чекають дитину.

Зокрема, Telegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, може бути пов'язано зі швидкою пропозицією руки й серця.

Богомолов та Собчак Кадр з відео

"Новина ця літає давно. І ми давно тримаємо пальчики і збільшуємо стопкадр відео, щоб переконатися – все на місці", – відповіли в Telegram-каналі "Тільки нікому".

Нагадаємо, що першою щодо вагітності Собчак говорила відома блогерка Олена Міро заявила. Вона вважає, що причиною настільки швидкого весілля є цей факт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак з Костянтином Богомоловим. Захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

Чутки про те, що телеведуча вагітна, рознеслися з новою силою після однієї з останніх публікацій. Зокрема, Собчак позувала в об'ємній сукні, через яку проглядається круглий живіт.

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