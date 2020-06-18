Зірка 'Вар’яти-шоу' вперше стане батьком. Фото

Актор "Вар'яти-шоу", 32-річний Володимир Жогло, який місяць тому одружився на своїй дівчині Ірині, незабаром стане батьком.

Про те, що його дружина вагітна, стало відомо нещодавно. Підтвердженням цього стали фото, які Ірина опублікувала в Facebook. На знімках дівчина з круглим животиком.

Facebook Ірини Жогло

Facebook Ірини Жогло

Жогло вже розповідав в своїх інтерв'ю, що хоче велику родину. Його мрія – троє дітей.

"Я хочу трьох дітей, тому що і нас в родині троє. Вже й імена придумав, – розповів Володимир. – Старшого сина назву Ярослав. Право назвати дочку віддам дружині. А молодшого сина – або Матвій, або Максим", – сказав він.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як за 10 років змінилися актори "Вар'яти-шоу".