Віторгана засікли з новою коханою в Одесі: показове фото

Колишній чоловік скандальної російської телеведучої Ксенії Собчак, режисер Максим Віторган засвітився в Одесі з передбачуваною коханою, актрисою Ніно Нінідзе.
Відповідний знімок прислала Telegram-каналу "Тільки нікому ..." блогер Джулія Асатурова, яка підловила парочку біля басейну.
Максим Віторган
instagram / mvitorgan
"Максим Віторган, наприклад, відпочиває зі своєю новою дівчиною Ніно Нінідзе в Одесі й взагалі не париться", – йдеться в описі.
Віторгана засікли на пляжі з Нінідзе
"Тільки нікому ..."
На фото Ніно лежить на шезлонгу в купальнику, а режисер встав біля на неї, маючи намір до чоловіка, схожого на актора з "Квартету І" Ростислава Хаїта. Сам Віторган поділився в своєму сторіс кадром, на якому зображено рятувальний круг у вигляді черепашки і жіночу ногу.
Максим Віторган показав жіночу ногу
Сторіс Віторгана
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган офіційно розлучилися в березні 2019 року.
Уже в квітні щасливого Віторгана помітили в обіймах російської актриси Дарини Єкамасової.
Пізніше йому приписали стосунки з артисткою Агнією Кузнєцовою.
Також Собчак і Віторган перетнулися на світському заході на Кіпрі, викликавши підозри, ніби вони знову разом.
У відповідь на це Богомолов показав інтригуючий кадр із Собчак, підкресливши, що це "відповідь колишньому".
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