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Віторгана засікли з новою коханою в Одесі: показове фото

1.9т Читати матеріал російською

Колишній чоловік скандальної російської телеведучої Ксенії Собчак, режисер Максим Віторган засвітився в Одесі з передбачуваною коханою, актрисою Ніно Нінідзе.

Відповідний знімок прислала Telegram-каналу "Тільки нікому ..." блогер Джулія Асатурова, яка підловила парочку біля басейну.

Максим Віторган

Максим Віторган

instagram / mvitorgan

"Максим Віторган, наприклад, відпочиває зі своєю новою дівчиною Ніно Нінідзе в Одесі й взагалі не париться", – йдеться в описі.

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Віторгана засікли на пляжі з Нінідзе

Віторгана засікли на пляжі з Нінідзе

"Тільки нікому ..."

На фото Ніно лежить на шезлонгу в купальнику, а режисер встав біля на неї, маючи намір до чоловіка, схожого на актора з "Квартету І" Ростислава Хаїта. Сам Віторган поділився в своєму сторіс кадром, на якому зображено рятувальний круг у вигляді черепашки і жіночу ногу.

Максим Віторган показав жіночу ногу

Максим Віторган показав жіночу ногу

Сторіс Віторгана

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Максим Віторган Ксенія Собчак
Місце
Україна Одеса
Теги
шоу-бизнес плітки
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