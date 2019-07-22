Віторгана засікли з новою коханою в Одесі: показове фото

Колишній чоловік скандальної російської телеведучої Ксенії Собчак, режисер Максим Віторган засвітився в Одесі з передбачуваною коханою, актрисою Ніно Нінідзе.

Відповідний знімок прислала Telegram-каналу "Тільки нікому ..." блогер Джулія Асатурова, яка підловила парочку біля басейну.

Максим Віторган instagram / mvitorgan

"Максим Віторган, наприклад, відпочиває зі своєю новою дівчиною Ніно Нінідзе в Одесі й взагалі не париться", – йдеться в описі.

Віторгана засікли на пляжі з Нінідзе "Тільки нікому ..."

На фото Ніно лежить на шезлонгу в купальнику, а режисер встав біля на неї, маючи намір до чоловіка, схожого на актора з "Квартету І" Ростислава Хаїта. Сам Віторган поділився в своєму сторіс кадром, на якому зображено рятувальний круг у вигляді черепашки і жіночу ногу.

Максим Віторган показав жіночу ногу Сторіс Віторгана

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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