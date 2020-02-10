"Вистачило б сил на пологи": Настя Івлєєва розбурхала мережу натяками на вагітність

Популярна російська ведуча Настя Івлєєва, яка раніше приміряла дуже ексцентричні образи, кілька разів натякнула шанувальникам на можливе поповнення в сімействі.

Про це знову заговорили після виходу останнього випуску шоу "Орел і Решка" з Малайзії.

Відзначається, що навколо всіх зіркових пар регулярно виникають чутки про вагітність, не виняток і Івлєєва з Олексієм Узенюком (що більш відомий як Елджей). Але цього разу сама артистка прямо дала підстави для пліток.

Так, новий випуск "Орел і Решка" вийшов 9 лютого, і в рамках нього Івлєєва кілька разів проговорилася про набір ваги, допустила такі фрази як: "залітний місяць і "вистачило б мені сил на пологи".

Дивіться повне відео онлайн на YouTube:

У мережі помітили, що Настя в останніх випусках також уникає вживання алкоголю і веде себе так, ніби цього разу дійсно щось приховує.

Нагадаємо, що раніше цікавий жест Потапа і Насті Каменських дав фанатам привід задуматися і про їхню дитину.

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