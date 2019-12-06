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6 грудня • оновлено в 21:25
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Виходить заміж? Навколо Могилевської розгорівся ажіотаж

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Популярна українська співачка і продюсерка Наталя Могилевська натякнула, що перебуває у статусі нареченої.

За даними видання Viva, в недавніх інтерв'ю зірка говорила, що щаслива у нових стосунках, які стали серйозними.

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська

instagram / nataliya_mogilevskaya

"Сьогоднішній мій номер на пісню "Покохала" про те, що любов – це стихія. Така ж неймовірна й неосяжна, як океан. А коли океан розіллється, навколо будуть женихи. Адже єдиний час жінки, коли вона законно має право розглядати інших чоловіків – це стан нареченої. До цього не можна – ще рано, а після цього вже пізно – ти заміжня", – розповіла Могилевська в інтерв'ю "Привіт, 20-ті!" на телеканалі "Україна".

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Наталя Могилевська і Влад Коцюба

Наталя Могилевська і Влад Коцюба

Viva

У мережі запідозрили, що обранцем артистки став ландшафтний дизайнер та музикант Влад Кацюба, який часто мелькає в її сторіс. Більш того, він став головним героєм в кліпі на пісню "Покохала".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Могилевська зробила відверту заяву про своє особисте життя. Артистка заявила, що закохана і перебуває у стосунках.

"Я закохана. Однак поки мені нема чого більше сказати. По-перше, тому що щастя любить тишу. А по-друге, стосунки мають визріти. Те, що нам всім здається тільки коли ми познайомилися... нам багато чого здається", – говорила Могилевська.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Наталя Могилевська
Місце
Україна
Теги
весілля чутки плітки шоу-бизнес
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