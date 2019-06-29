Вагітна? MARUV показала помітно кругленький живіт

Епатажну українську співачку MARUV запідозрили у вагітності через нове фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила знімок, на якому помітний кругленький живіт, що викликало ажіотаж серед шанувальників.

На фотографії співачка позує у відвертій сукні з леопардовим принтом і чорному капелюсі. Артистку обіймають дві дівчини – російські виконавиці Софія Таюрська і Ріта Дакота.

Новини MARUV відтанцює в Москві на розігріві у популярної співачки

instagram.com/maruvofficial/

"Girls power (сила дівчат. – Ред.)", – написала в пості українка.

Відзначимо, судячи з маркера геолокації, це фото MARUV зроблене в Єкатеринбурзі (РФ). Так, співачка, всупереч напруженій ситуації в Україні, виступає в Росії.

"Вагітна?" "Вогонь!" "Ох і гарна ж Аня в леопарда", "Село на стилі", "Ти богиня", – пишуть у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

MARUV ніколи не заперечувала, що заробляє на виступах у Росії. На цьому грунті навіть розгорівся скандал у мережі, коли вона стала переможницею Нацвідбору на Євробачення-2019 в Україні, куди вона згодом не поїхала.

Після цього вона відтанцювала на ювілеї у російського продюсера Йосипа Пригожина. Пізніше вона вирушила в Москву для участі в премії МузТВ-2019, де вона була представлена, як одна з номінанток. Перемогу зірка не отримала, але розважила російську публіку, після чого зустрілася із забороненою в Україні Катериною Варнавою. В результаті співачку розкритикували, що вона їздить до країни-агресора, поки гинуть українці.

Після цього MARUV на питання українського журналіста про приналежність Криму сказала "бувайте", що в Росії викликало ажіотаж.

instagram.com/maruvofficial/

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