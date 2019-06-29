ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/плітки

Вагітна? MARUV показала помітно кругленький живіт

2.8тЧитати матеріал російською

Епатажну українську співачку MARUV запідозрили у вагітності через нове фото.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила знімок, на якому помітний кругленький живіт, що викликало ажіотаж серед шанувальників.

На фотографії співачка позує у відвертій сукні з леопардовим принтом і чорному капелюсі. Артистку обіймають дві дівчини – російські виконавиці Софія Таюрська і Ріта Дакота.

Новини
MARUV відтанцює в Москві на розігріві у популярної співачки
Вагітна? MARUV показала помітно кругленький живіт

instagram.com/maruvofficial/

"Girls power (сила дівчат. – Ред.)", – написала в пості українка.

Відзначимо, судячи з маркера геолокації, це фото MARUV зроблене в Єкатеринбурзі (РФ). Так, співачка, всупереч напруженій ситуації в Україні, виступає в Росії.

"Вагітна?" "Вогонь!" "Ох і гарна ж Аня в леопарда", "Село на стилі", "Ти богиня", – пишуть у коментарях.

Вагітна? MARUV показала помітно кругленький живіт
Вагітна? MARUV показала помітно кругленький живіт
Вагітна? MARUV показала помітно кругленький живіт
Вагітна? MARUV показала помітно кругленький живіт
Вагітна? MARUV показала помітно кругленький живіт
Вагітна? MARUV показала помітно кругленький живіт
Вагітна? MARUV показала помітно кругленький живіт
Вагітна? MARUV показала помітно кругленький живіт

Як повідомляв OBOZREVATEL,

MARUV ніколи не заперечувала, що заробляє на виступах у Росії. На цьому грунті навіть розгорівся скандал у мережі, коли вона стала переможницею Нацвідбору на Євробачення-2019 в Україні, куди вона згодом не поїхала.

Після цього вона відтанцювала на ювілеї у російського продюсера Йосипа Пригожина. Пізніше вона вирушила в Москву для участі в премії МузТВ-2019, де вона була представлена, як одна з номінанток. Перемогу зірка не отримала, але розважила російську публіку, після чого зустрілася із забороненою в Україні Катериною Варнавою. В результаті співачку розкритикували, що вона їздить до країни-агресора, поки гинуть українці.

Після цього MARUV на питання українського журналіста про приналежність Криму сказала "бувайте", що в Росії викликало ажіотаж.

Вагітна? MARUV показала помітно кругленький живіт

instagram.com/maruvofficial/

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
MARUV
Місце
РосіяЄкатеринбург
Теги
Українашоу-бизнесплітки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
2
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel