Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ плітки

У Росії син відомого актора витер ніс у гроші на камеру: мережа у гніві

2.6т Читати матеріал російською

Син російського актора і телеведучого Ігоря Верніка Григорій висякався у банкноту в п'ять тисяч рублів.

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці в Instagram продюсер Андрій Разін, де висловив своє обурення з приводу даного вчинку.

"Вважаю образою поведінку студента МХАТу Григорія Верника, сина відомого актора Ігоря Верніка. Витирати ніс п'ятитисячний купюрами, коли країна голодує і люди ледве зводять кінці з кінцями. Так ображати нашу національну валюту вважаю неприпустимим", — заявив Разін.

Новини
Колишня дружина Орландо Блума поцілувалася з Ігорем Верником: фотофакт

Користувачі мережі підтримали продюсера і також залишили під його постом гнівні коментарі:

"Згодні на все сто", "Якби подібна "золота молодь" знала ціну зароблених своєю працею грошей, то не витирала б ніс грошовими знаками РФ. Яке позорище і синочку і татові, що виховав Пустушку!", "Походу ми вже друге дно пробили... Час включити сумну музику і почати спускати шлюпки на воду".

Мережа в гніві через витівки сина Григорія Верника

Мережа в гніві через витівки сина Григорія Верника

instagram.com/razin_andrei_lm

Мережа в гніві через витівки сина Григорія Верника

Мережа в гніві через витівки сина Григорія Верника

instagram.com/razin_andrei_lm

Сам Ігор Верник поспішив виправдати свого сина. За його словами, цей кадр був зроблений на знімальному майданчику.

"Це кадр з короткометражки, в якій він знявся. Він там грає покидька", — розповів Верник Telegram-каналу "Підйом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 52-річний Ігор Верник заінтригував знімком з юною подругою. Шоумен навіть присвятив дівчині вірші.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Ігор Верник
Місце
Росія
Теги
зірки Instagram
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
8
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Червоний Данило
Червоний Данило
это нормально для русских. деревянный рубль никогда не считался деньгами..так ..кусок тряпки обосранной...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
филипп филипыч
филипп филипыч
да лан я в газпроме работал зад стольниками подтирал от неожиданного отсутсвия бумаги
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Борисс Робот
Борисс Робот
филипп филипыч, кому зад подтирал...???
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
филипп филипыч, а сейчас где?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...