У Росії син відомого актора витер ніс у гроші на камеру: мережа у гніві

Син російського актора і телеведучого Ігоря Верніка Григорій висякався у банкноту в п'ять тисяч рублів.

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці в Instagram продюсер Андрій Разін, де висловив своє обурення з приводу даного вчинку.

"Вважаю образою поведінку студента МХАТу Григорія Верника, сина відомого актора Ігоря Верніка. Витирати ніс п'ятитисячний купюрами, коли країна голодує і люди ледве зводять кінці з кінцями. Так ображати нашу національну валюту вважаю неприпустимим", — заявив Разін.

Користувачі мережі підтримали продюсера і також залишили під його постом гнівні коментарі:

"Згодні на все сто", "Якби подібна "золота молодь" знала ціну зароблених своєю працею грошей, то не витирала б ніс грошовими знаками РФ. Яке позорище і синочку і татові, що виховав Пустушку!", "Походу ми вже друге дно пробили... Час включити сумну музику і почати спускати шлюпки на воду".

Мережа в гніві через витівки сина Григорія Верника instagram.com/razin_andrei_lm

Мережа в гніві через витівки сина Григорія Верника instagram.com/razin_andrei_lm

Сам Ігор Верник поспішив виправдати свого сина. За його словами, цей кадр був зроблений на знімальному майданчику.

"Це кадр з короткометражки, в якій він знявся. Він там грає покидька", — розповів Верник Telegram-каналу "Підйом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 52-річний Ігор Верник заінтригував знімком з юною подругою. Шоумен навіть присвятив дівчині вірші.

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