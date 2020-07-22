Користувачі мережі почали обговорювати можливе батьківство Гарика Харламова, який наразі розлучається зі своєю дружиною Христиною Асмус.

Після висловлювання його передбачуваної коханки, блогерки Яни Кошкіної про дітей, її підписники в Instagram почали поширювати чутки про те, що у них з Харламовим незабаром може народитися дитина.

Так, модель опублікувала на особистій сторінці фото, загадково підписавши його – вона натякнула, що займається вибором коляски для майбутнього малюка.

У мережі з'явилися чутки про позашлюбну дитину Харламова: хто може бути матір'ю Instagram Яни Кошкіної

"Сьогодні з матусями на дитячому майданчику обговорювали візочки. Виявляється вони бувають не тільки різних кольорів. Як багато нового мені ще належить дізнатися", – написала Кошкіна.

Шанувальники поцікавилися у блогерки, чи вагітна вона. Інші ж припустили, що батьком дитини є Харламов.

"А у вас є дитина? Гарик постарався?" – припустили фоловери.

У мережі з'явилися чутки про позашлюбну дитину Харламова: хто може бути матір'ю Instagram Яни Кошкіної

У мережі з'явилися чутки про позашлюбну дитину Харламова: хто може бути матір'ю Instagram Яни Кошкіної

У мережі з'явилися чутки про позашлюбну дитину Харламова: хто може бути матір'ю Instagram Яни Кошкіної

У мережі з'явилися чутки про позашлюбну дитину Харламова: хто може бути матір'ю Instagram Яни Кошкіної

Відзначимо, поки ні Яна Кошкіна, ні Гарик Харламов, ні його колишня дружина Христина Асмус не спростували ці чутки.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що Гарік міг піти від дружини до скандальної телеведучої і Блогерша Яні Кошкіної. Відзначається, що причиною чуток про їхній роман стала вечірка з нагоди дня народження гімнастки і дружини коміка Павла Волі Ляйсан Утяшевої. Нібито Харламов на святі відверто загравав з Кошкіною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо, що Гарик Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя відзначило, що це зважене і обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія. Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.