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Цілувалися на публіці: Собчак і Богомолова спіймали на камеру

2.2тЧитати матеріал російською

Російську журналістку і телеведучу Ксенію Собчак, яка нещодавно повідомила про розрив з чоловіком Максимом Віторганом, спіймали на офіційному заході з імовірним коханцем, режисером Костянтином Богомоловим.

Пара разом прийшла на вручення премії "найстильнішим людям Росії" за версією журналу HELLO. Собчак і Богомолов мило цілувалися на публіці, а їх знімки потрапили в мережу. Цікаве фото опублікував Telegram-канал "За кулисами".

Собчак цілується з Богомоловим

Собчак цілується з Богомоловим

Telegram-канал "За лаштунками"

Примітно, що фото поширювали і інші канали популярного месенджера, проте через деякий час знімок був видалений.

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Також пізніше спливли і відео, на яких чітко видно, як Собчак "воркує" та перешіптується з Богомоловим на очах у публіки (щоб подивитися ролики, доскролльте новину до кінця).

Відзначимо, що в рамках премії "Найстильніші" за версією глянцю HELLO RUSSIA, саме Богомолов був визнаний найстильнішим чоловіком, проте сам режисер не погодився з таким статусом під час виголошення промови зі сцени.

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Особи
Ксенія СобчакКостянтин Богомолов
Теги
Новини Росіїшоу-бизнесплітки
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