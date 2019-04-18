Цілувалися на публіці: Собчак і Богомолова спіймали на камеру

Російську журналістку і телеведучу Ксенію Собчак, яка нещодавно повідомила про розрив з чоловіком Максимом Віторганом, спіймали на офіційному заході з імовірним коханцем, режисером Костянтином Богомоловим.
Пара разом прийшла на вручення премії "найстильнішим людям Росії" за версією журналу HELLO. Собчак і Богомолов мило цілувалися на публіці, а їх знімки потрапили в мережу. Цікаве фото опублікував Telegram-канал "За кулисами".
Собчак цілується з Богомоловим
Telegram-канал "За лаштунками"
Примітно, що фото поширювали і інші канали популярного месенджера, проте через деякий час знімок був видалений.
Також пізніше спливли і відео, на яких чітко видно, як Собчак "воркує" та перешіптується з Богомоловим на очах у публіки (щоб подивитися ролики, доскролльте новину до кінця).
Відзначимо, що в рамках премії "Найстильніші" за версією глянцю HELLO RUSSIA, саме Богомолов був визнаний найстильнішим чоловіком, проте сам режисер не погодився з таким статусом під час виголошення промови зі сцени.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В кінці 2018 року стало відомо, що Собчак закрутила роман з Богомоловим, незважаючи на те, що в той час вона була одружена з актором Максимом Віторганом. Нібито саме роман Собчак став причиною їх розриву.
21 січня Віторган побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною. Пізніше з'явилися подробиці бійки.
6 березня Ксенію помітили разом з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щоку на офіційному заході.
Увечері, 7 березня, Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
Пізніше в інтерв'ю Ксенія зізналася, що в розриві з чоловіком замішані відсутність турботи і уваги.
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